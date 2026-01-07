Що зараз загрожує енергосистемі України: відповідь Міненерго

За його словами, вночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, внаслідок чого частина споживачів залишилася без електропостачання. Наразі в регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас у місті Славутич, яке зазнало ворожої атаки напередодні, електропостачання повністю відновлено.

Через пошкодження, спричинені попередніми ракетно-дроновими ударами, оператори системи розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження в Одеській області. Там також тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"В частині найбільш енергодефіцитних регіонів ситуація покращується. Це стало можливим завдяки роботі ремонтних бригад, та перегляду фактичних приліків об 'єктів критичної інфраструктури", - зазначив він.

Окрім цього, станом на ранок через негоду зафіксовано знеструмлення споживачів у Київській та Закарпатській областях.

У Міненерго також звернули увагу на фактор погоди. З наближенням морозів і зниженням температури зростає споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему.

"Проте основна загроза зараз - не морози, а удари ворога, які можуть призвести до тривалих та складних наслідків для споживачів. Закликаємо громадян до ощадливого споживання електроенергії", - наголосив Суярко.