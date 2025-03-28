Что грозит ограниченно годным за непрохождение повторной ВВК: ответ военкомата

Он отметил, что для повторного прохождения ВВК ограниченно годные мужчины должны получить электронное направление. Это можно сделать как в ТЦК, так и через "Резерв+" - в приложении доступна возможность формирования запроса на получение направления. После такого запроса начальник соответствующего ТЦК и СП подписывает направление электронным ключом.

"Способность каждой ВВК - 50 человек в день, и если люди думают, что они успеют пройти комиссию в последние дни или недели, то может случиться, что им не удастся это сделать. Если военнообязанный не пришел, потому что не успел, то ответственным за это будет он сам", - обратил внимание Полторакин.

По его словам, если ограниченно пригодный откажется от повторного прохождения ВВК, его объявят в розыск из-за нарушения правил воинского учета. Также ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч гривен.