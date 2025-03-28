Що загрожує обмежено придатним за непроходження повторної ВЛК: відповідь військкомату

Він зазначив, що для повторного проходження ВЛК обмежено придатні чоловіки мають отримати електронне направлення. Це можна зробити як у ТЦК, так і через "Резерв+" - у застосунку доступна можливість формування запиту на отримання направлення. Після такого запиту начальник відповідного ТЦК та СП підписує направлення електронним ключем.

"Спроможність кожної ВЛК - 50 осіб на день, і якщо люди думають, що вони встигнуть пройти комісію в останні дні або тижні, то може статися, що їм не вдасться це зробити. Якщо військовозобов'язаний не прийшов, бо не встиг, то відповідальним за це буде він сам", - звернув увагу Полторакін.

За його словами, якщо обмежено придатний відмовиться від повторного проходження ВЛК, його оголосять у розшук через порушення правил військового обліку. Також йому загрожуватиме штраф у розмірі 17 тисяч гривень.