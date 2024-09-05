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За "слив" данных о ТЦК в Telegram грозит до 15 лет тюрьмы: кого и за что могут наказать

Киев, Украина, Четверг 05 сентября 2024 19:10
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За "слив" данных о ТЦК в Telegram грозит до 15 лет тюрьмы: кого и за что могут наказать Фото: Работа работников ТЦК (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Эксперт: Дмитрий Франчук

В Украине продолжают действовать телеграмм-каналы, которые предупреждают о передвижении представителей ТЦК. За распространение такой информации предусмотрена уголовная ответственность.

Что угрожает администраторам таких телеграмм-каналов, в комментарии РБК-Украина объяснил адвокат Дмитрий Франчук.

Администраторов телеграмм-каналов могут обвинить в шпионаже

Администраторам телеграмм-каналов, которые сообщают о перемещении сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и препятствуют мобилизации в Украине, угрожают серьезные правовые последствия, отмечает юрист.

Дмитрий Франчук объясняет, что в зависимости от характера действий их могут привлечь к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Статья 114-2 "Несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или размещении Вооруженных сил Украины". Эта статья предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении военных подразделений. Наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
  • Статья 109 "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти". Если информация, которая публикуется в телеграмм-каналах, рассматривается как призывающая к действиям, направленным на подрыв конституционного строя или свержение власти, ответственность предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
  • Статья 114 "Шпионаж". Если информация рассматривается как шпионская деятельность или передача ее вражеским силам, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
  • Статья 113 "Диверсия". Эта статья применима в случае, если деятельность администраторов каналов рассматривается как диверсионная деятельность, направленная на подрыв мобилизации и обороноспособности страны. Наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Какие факторы влияют на степень ответственности

Адвокат объясняет, что последствия для нарушителей будут зависеть от нескольких факторов. В частности:

  • Содержание публикаций. Чем радикальнее и призывнее публикации, тем выше вероятность привлечения к ответственности.
  • Масштаб распространения информации. Чем больше аудитория канала, тем серьезнее могут быть последствия.
  • Последствия публикаций. Если публикации привели к реальным негативным последствиям (например, массовым беспорядкам), ответственность будет более суровой.

"Кроме того, за систематическое нарушение законодательства в условиях военного положения, правоохранительные органы могут применять к администраторам каналов меры со стороны СБУ или других правоохранительных структур", – обращает внимание Дмитрий Франчук.

Мобилизация в Украине

С началом мобилизации в Украине повестки военнообязанным начали вручать на улицах, в транспорте, спортзалах. На фоне этого в Telegram появились каналы, которые сообщали о локациях, где видели сотрудников ТЦК. Мужчины обходили эти места и избегали вручения повесток.

Между тем вручение повесток военнообязанным в Украине во время мобилизации можно осуществлять круглосуточно как по адресу проживания или работы, так и в общественных местах, на блок-постах. Места, где их можно вручать, определило правительство.

Напомним, мы писали, имеют ли ТЦК право изымать документы и что делать в таком случае.

Также мы сообщали, что в Украине уточнили требования к повесткам, их проверке и отправке.

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ТЦК Мобилизация в Украине
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