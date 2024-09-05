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За "злив" даних про ТЦК у Telegram загрожує до 15 років в'язниці: кого і за що можуть покарати

Київ, Україна, Четвер 05 вересня 2024 19:10
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За "злив" даних про ТЦК у Telegram загрожує до 15 років в'язниці: кого і за що можуть покарати Фото: Робота працівників ТЦК (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Експерт: Дмитро Франчук

В Україні продовжують діяти телеграм-канали, які попереджають про пересування представників ТЦК. За поширення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність.

Що загрожує адміністраторам таких телеграм-каналів, у коментарі РБК-Україна пояснив адвокат Дмитро Франчук.

Адміністраторів телеграм-каналів можуть звинуватити у шпигунстві

Адміністраторам телеграм-каналів, які повідомляють про переміщення співробіників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і перешкоджають мобілізації в Україні, загрожують серйозні правові наслідки, зауважує юрист.

Дмитро Франчук пояснює, що залежно від характеру дій, їх можуть притягнути до відповідальності за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • Стаття 114-2 "Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розміщення Збройних сил України". Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення військових підрозділів. Карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
  • Стаття 109 "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". Якщо інформація, яка публікується в телеграм-каналах, розглядається як така, що закликає до дій, спрямованих на підрив конституційного ладу або повалення влади, відповідальність передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.
  • Стаття 114 "Шпигунство". Якщо інформація розглядається як шпигунська діяльність або передача її ворожим силам, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
  • Стаття 113 "Диверсія". Ця стаття може бути застосована у випадку, якщо діяльність адміністраторів каналів розглядається як диверсійна діяльність, спрямована на підрив мобілізації та обороноздатності країни. Карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

Які фактори впливають на ступінь відповідальності

Адвокат пояснює, що наслідки для порушників залежатимуть від кількох чинників. Зокрема:

  • Зміст публікацій. Що більш радикальними та закликовими є публікації, то вища ймовірність притягнення до відповідальності.
  • Масштаб поширення інформації. Що більша аудиторія каналу, то серйозніші можуть бути наслідки.
  • Наслідки публікацій. Якщо публікації призвели до реальних негативних наслідків (наприклад, масових заворушень), відповідальність буде більш суворою.

"Крім того, за систематичне порушення законодавства в умовах воєнного стану, правоохоронні органи можуть застосовувати до адміністраторів каналів заходи з боку СБУ або інших правоохоронних структур", - звертає увагу Дмитро Франчук.

Мобілізація в Україні

З початком мобілізації в Україні повістки військовозобов'язаним почали вручати на вулицях, у транспорті, спортзалах. На тлі цього у Telegram з'явилися канали, які повідомляли про локації, де бачили співробітників ТЦК. Чоловіки оминали ці місця і уникали вручення повісток.

Між тим, вручення повісток військовозобов'язаним в Україні під час мобілізації можна здійснювати цілодобово як за адресою проживання чи роботи, так і у громадських місцях, на блок-постах. Місця, де їх можна вручати, визначив уряд.

Нагадаємо, ми писали, чи мають ТЦК право вилучати документи і що робити в такому випадку.

Також ми повідомляли, що в Україні уточнили вимоги до повісток, їх перевірки та надсилання.

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ТЦК Мобілізація в Україні
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