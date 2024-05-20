Кабмин определил места вручения повесток и уполномоченных

Кабинет министров утвердил порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 мая 2024 г. №560 .

Согласно документу, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины

Повестки имеют право вручать:

представители ТЦК – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК.

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (при их образовании) советов - в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяется полномочия соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

представители предприятий, учреждений, организаций – на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете) – на всей территории Украины.

Повестка

Повестка формируется посредством Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или бланк повестки заполняется представителем ТЦК.

Руководитель ТЦК накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или лично подписывает повестку и скрепляет гербовой печатью. Регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

В повестке указываются: