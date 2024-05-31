Что учесть украинцам в Польше при поездках в другие страны: советы посольства

Украинцы, легально находящиеся в Польше, могут путешествовать в другие страны. В то же время, некоторые документы не дают право на пересечение границы.
О том, что необходимо учесть при таких поездках, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на посольство Украины в Польше.
Украинским гражданам в Польше следует знать некоторые правила выезда в другие страны, поскольку что не все документы позволяют это делать. В посольстве Украины в Польше дали советы:
В то же время, в ведомстве рекомендуют оформлять медицинское страхование, которое оплатит медицинскую помощь в другой стране в случае неотложных проблем со здоровьем.
Граждане Украины, которые легально находятся на территории Польши и официально трудоустроены, платят страховые взносы в ZUS, могут оформить бесплатную Европейскую карту медицинского страхования (EKUZ), которая позволит получить медицинскую помощь во время поездок по Европе за счет польского Национального Фонда Здравоохранения (NFZ).
Если украинцы не трудоустроены официально, то не имеют права на EKUZ, поэтому им следует приобрести туристическое медицинское страхование в страховых компаниях за свой счет.
Напомним, мы писали, что украинцев в Польше будут проверять по новой системе. Это позволит приостанавливать выплаты при выезде за границу.
Также мы рассказывали, какие будут новые правила защиты в Польше. Украинцам нужно будет актуализировать свои данные в местных администрациях.
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