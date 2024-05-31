Що врахувати українцям у Польщі при поїздках до інших країн: поради посольства

Українським громадянам у Польщі слід знати про деякі правила виїзду до інших країн, оскільки не всі документи дозволяють це робити. У посольстві України у Польщі дали поради:

перевірити умови в'їзду до тієї країни, куди запланована поїздка – наприклад, чи потрібна віза (цю інформацію можна дізнатися на інтерактивній карті світу МЗС України;

необхідно мати діючий закордонний біометричний паспорт та документ, який дає право на проживання у Польщі та уповноважує до перетину внутрішніх та зовнішніх кордонів Шенгенської зони (для людей з PESEL UKR електронний сертифікат Diia.pl у мобільному додатку mObywatel, карта тимчасового або сталого побуту, карта резидента, дійсна віза);

та документ, який дає право на проживання у Польщі та уповноважує до перетину внутрішніх та зовнішніх кордонів Шенгенської зони (для людей з PESEL UKR електронний сертифікат Diia.pl у мобільному додатку mObywatel, карта тимчасового або сталого побуту, карта резидента, дійсна віза); якщо людина прибула до Польщі після початку війни за внутрішніми документами (ID картка, внутрішній паспорт у вигляді книжечки, свідоцтво про народження), то такі документи не дають права на перетин кордону ;

; якщо людина прибула до Польщі до початку повномасштабного вторгнення, а термін дії її візи (країни Шенгенської зони чи національної польської візи), посвідки на тимчасове перебування або безвізового режиму закінчився після 24 лютого 2022 року, то вона може перебувати виключно на території Польщі. Такі документи не дають права на перетин кордону.

Водночас у відомстві рекомендують оформлювати медичне страхування, яке оплатить медичну допомогу в іншій країні у разі нагальних проблем зі здоров'ям.

Громадяни України, які легально перебувають на території Польщі і офіційно працевлаштовані, сплачують страхові внески до ZUS, можуть оформити безкоштовну Європейську карту медичного страхування (EKUZ), яка дозволить отримати медичну допомогу під час поїздок Європою за рахунок польського Національного Фонду Охорони Здоров’я (NFZ).

Якщо українці не працевлаштовані офіційно, то не мають права на EKUZ, тому їм варто придбати туристичне медичне страхування у страхових компаніях своїм коштом.