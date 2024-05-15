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Остановка выплат. Украинцев в Польше будут проверять по новой системе

Польша, Варшава, Среда 15 мая 2024 16:28
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Остановка выплат. Украинцев в Польше будут проверять по новой системе Фото: Выплаты в Польше (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше хотят ввести новую систему, которая позволит проверять пребывание украинцев и мгновенно приостанавливать льготы для тех, кто выехал в другую страну.

Об этом заявил заместитель главы польского МВД Мацей Дущик в Сейме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на portalsamorzadowy.pl.

Во время парламентского обсуждения проекта изменений в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом и некоторых других законов, заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик заявил о введении в ближайшие месяцы новой системы по проверке иностранцев, которые получают льготы в Польше.

"В связи с тем, что закон временный – до конца сентября 2025 года, мы можем очень быстро наладить ІТ-систему, которая будет проверять пребывание в Польше по системе ZUS (Управление социального страхования – ред). Мы изобрели систему, которую хотим ввести в ближайшие месяцы, чтобы ответить на вызов, связанный со всеми иностранцами, получающими льготы в Польше", – объяснил чиновник.

По его словам, внедрение комплексной системы позволит немедленно приостановить льготы для любого иностранца, который получает их в Польше, когда он или она уезжает в другую страну.

"Мы ожидаем большую экономию, потому что таких людей здесь много", – сказал Мацей Дущик.

Напомним, мы писали, какие изменения для украинцев были приняты в Польше. Программа поддержки претерпевает существенные изменения.

Также мы рассказывали, какие будут новые правила защиты в Польше. Украинцам нужно будет актуализировать свои данные в местных администрациях.

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