Что учесть украинцам в Польше при поездках в другие страны: советы посольства

Украинцы, легально находящиеся в Польше, могут путешествовать в другие страны. В то же время, некоторые документы не дают право на пересечение границы.

О том, что необходимо учесть при таких поездках, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на посольство Украины в Польше.

Украинским гражданам в Польше следует знать некоторые правила выезда в другие страны, поскольку что не все документы позволяют это делать. В посольстве Украины в Польше дали советы:

проверить условия въезда в ту страну, куда запланирована поездка – например, нужна ли виза (эту информацию можно узнать на интерактивной карте мира МИД Украины);

необходимо иметь действующий заграничный биометрический паспорт и документ, дающий право на проживание в Польше и уполномочивает на пересечение внутренних и внешних границ Шенгенской зоны (для людей с PESEL UKR электронный сертификат Diia.pl в мобильном приложении mObywatel, карта временного или сталого побыту, карта резидента, действительная виза);

и документ, дающий право на проживание в Польше и уполномочивает на пересечение внутренних и внешних границ Шенгенской зоны (для людей с PESEL UKR электронный сертификат Diia.pl в мобильном приложении mObywatel, карта временного или сталого побыту, карта резидента, действительная виза); если человек прибыл в Польшу после начала войны по внутренним документам (ID карта, внутренний паспорт в виде книжки, свидетельство о рождении), то такие документы не дают права на пересечение границы ;

; если человек прибыл в Польшу до начала полномасштабного вторжения, а срок действия его визы (страны Шенгенской зоны или национальной польской визы), вид на временное пребывание или безвизовый режим закончился после 24 февраля 2022 года, то он может находиться исключительно на территории Польши. Такие документы не дают права на пересечение границы.

В то же время, в ведомстве рекомендуют оформлять медицинское страхование, которое оплатит медицинскую помощь в другой стране в случае неотложных проблем со здоровьем.

Граждане Украины, которые легально находятся на территории Польши и официально трудоустроены, платят страховые взносы в ZUS, могут оформить бесплатную Европейскую карту медицинского страхования (EKUZ), которая позволит получить медицинскую помощь во время поездок по Европе за счет польского Национального Фонда Здравоохранения (NFZ).

Если украинцы не трудоустроены официально, то не имеют права на EKUZ, поэтому им следует приобрести туристическое медицинское страхование в страховых компаниях за свой счет.