Что происходит с курсом доллара: НБУ оценил ситуацию на валютном рынке

Рынок приспособился к режиму управляемой гибкости курса, введенного НБУ с начала октября. В ноябре произошло даже определенное улучшение ситуации по сравнению с сентябрем, то есть до момента смены курсового режима.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Объем сделок между банками без участия НБУ увеличился почти втрое по сравнению с сентябрем - до 88 млн долларов в день. Среднедневная чистая продажа валюты НБУ уменьшилась до 111 млн долларов по сравнению со 128 млн долларов в сентябре", - сказал Гелетий во время встречи правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков.

Замглавы НБУ добавил, что официальный курс колеблется в обе стороны, реагируя на изменения на валютном рынке.

По его словам, на наличном сегменте ситуация также устойчива, гривна даже укрепилась на 0,8% с начала ноября, а разница между официальным и наличным курсом приблизилась к 3%.

Валютный рынок в ноябре

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. До начала октября НБУ продавал доллары по курсу, близкому к фиксированному официальному, - 36,93 грн/доллар (36,57 плюс 1%).

НБУ 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. Теперь НБУ продает валюту по свободному курсу. В ноябре он колебался в диапазоне 36,0-36,35 грн/доллар.

НБУ в ноябре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 2,453 млрд долларов. Это на 26,5% меньше, чем в октябре. Всего с начала года НБУ для поддержания баланса на рынке продал 25,057 млрд долларов, что больше, чем за весь 2022 год.

Изменения в декабре

НБУ с 1 декабря 2023 снял все ограничения для банков и небанковских финучреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению. Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, это важно, поскольку де-факто наличие таких ограничений - это одна из причин множественности обменных курсов. "Соответственно, снимая их, у нас есть основания ожидать, что это позволит нам удерживать на минимальном уровне разницу между курсами: наличным и безналичным", - сказал он.

Курс на межбанке вырос до 36,50 грн/доллар. Соответственно официальный курс вырос до 36,46 грн/доллар. В то же время, курс на наличном рынке упал с 37,70 до 37,50 грн/доллар.