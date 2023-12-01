Дефицит валюты сократился: НБУ снизил продажу долларов из резервов на четверть
Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 2,453 млрд долларов. Это на 26,5% меньше, чем октябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Всего с начала года НБУ для поддержания баланса на рынке продал 25,057 млрд долларов, что больше, чем за весь 2022 год.
В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. Однако в ноябре поступления были несколько меньше. По данным Минфина, в ноябре Украина получила 2 млрд долларов.
Среди доноров в ноябре 2023 года:
- Европейский Союз - 1,6 млрд долларов (льготное финансирование);
- Гарантия Великобритании через механизм Всемирного банка - 400 млн долларов;
Валютный рынок во время войны
Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. До начала октября НБУ продавал доллары по курсу, близкому к фиксированному официальному, - 36,93 гривен за доллар (36,57 гривен плюс 1%).
Однако НБУ 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. Теперь НБУ продает валюту по свободному курсу. В ноябре он колебался в диапазоне 36,0-36,35 грн/доллар.
По данным НБУ, ситуация на валютном рынке после перехода к режиму гибкости курса оставалась устойчивой, рынок адаптируется к новым условиям.
В то же время, как отметил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, падение доллара явление временное, "потому что тратить резервы без остановки не будут".
Отметим, за 2022 год НБУ продал на межбанке 24,95 млрд долларов. Этот объем является рекордным и несравнимым с предыдущими годами.