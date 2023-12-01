НБУ смягчил валютные ограничения: что изменится с 1 декабря

Национальный банк Украины с 1 декабря 2023 года отменил ряд ограничений на валютном рынке. Изменения касаются как предприятий, так и граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы НБУ Андрея Пышного в Facebook.

"Во-первых, отменены все ограничения для банков и небанковских финучреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению", - написал он.

По его словам, это важно, поскольку де-факто наличие таких ограничений - это одна из причин множественности обменных курсов. "Соответственно, снимая их, мы имеем основания ожидать, что это позволит нам удерживать на минимальном уровне разницу между курсами: наличным и безналичным. По итогу это усилит устойчивость валютного рынка", - сообщил Пышный.

Во-вторых, НБУ решил поддержать экспорт через порты Украины, поскольку в судоходстве сейчас очень сложные условия безопасности. "Есть решение - с 1 декабря Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) разрешено переводить за границу средства для возмещения или компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми (перестраховочными) компаниями", - рассказал Пышный.

В-третьих, НБУ принял решение по оплате лечения или восстановления за границей граждан, в том числе участников боевых действий. "Теперь украинцы смогут перевести за границу деньги для оплаты услуг, связанных с процессом лечения. Это и консультирование, и диагностика, и оплата стационара", - написал он.

В-четвертых, приняты изменения в отношении украинских студентов, которые учатся за границей. "Теперь разрешены трансграничные переводы для оплаты услуг, связанных с обучением. В частности: за проживание, получение визы на период обучения, трансферов от общежития в учебные офисы, питание, страхование, медицинские услуги в случае необходимости предоставления неотложной медицинской помощи", - рассказал глава НБУ.

Смягчение валютных ограничений

Напомним, НБУ с началом войны ввел жесткие ограничения на валютном рынке, которые постепенно отменяются.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины после перехода к гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.

По его мнению, НБУ совершил переход к управляемой гибкости курса ответственно и профессионально.

"Сейчас НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию - перейти ко второму этапу валютной либерализации и это то, что точно сделает жизнь бизнесу более легким", - сказал он.

Согласно публичной версии Стратегии смягчения валютных ограничений, второй этап – либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и инвестициям.