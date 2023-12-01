НБУ резко повысил курс доллара после отмены ограничений на наличном рынке

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар на межбанке идет вверх после отмены ограничений на наличном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 4 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,4606 гривен за 1 доллар (+0,1071 грн).

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Курс евро составит 39,6582 гривен за 1 евро (-0,0653 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 36,46-36,48 грн/доллар (покупка-продажа).

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На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 37,50 гривен за доллар.

Сближение наличного и официального курса

Национальный банк Украины с 1 декабря 2023 года снял все ограничения для банков и небанковских финучреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, это важно, поскольку де-факто наличие таких ограничений - это одна из причин множественности обменных курсов. "Соответственно, снимая их, мы имеем основания ожидать, что это позволит нам удерживать на минимальном уровне разницу между курсами: наличным и безналичным", - сказал он.

Ранее банки могли продавать валюту в объеме ранее купленной у населения. Также банки могли продавать гражданами на 50 тысяч гривен в месяц безналичной валюты и на 200 тысяч гривен на трехмесячный депозит (с последующей конвертацией).

Теперь же банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке.

Не исключено, что НБУ сейчас несколько отпустит курс на межбанке и официальный курс доллара пойдет вверх.