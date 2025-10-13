ua en ru
"Что вы обсуждали 5 часов?": Трамп рассказал о встрече Уиткоффа с Путиным по Украине

Понедельник 13 октября 2025 15:01
"Что вы обсуждали 5 часов?": Трамп рассказал о встрече Уиткоффа с Путиным по Украине Фото: спецпосланник США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп рассказал, как отправил своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.

Во время сегодняшнего выступления в израильском парламенте - Кнессете президент США вспомнил своего специального представителя на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, который присоединился к попыткам наладить контакты во время российско-украинской войны.

Трамп поделился историей, как впервые отправил в Москву Уиткоффа на переговоры с российским диктором Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну в Украине.

"Стив работает с российско-украинской войной. Войной, которая не должна была начаться, которая уносит 7000 жизней молодых солдат. Это печально. Но это произошло. Я взялся за это дело. Я думал, что эту ужасную и кровавую войну легко будет уладить. Я думал, это будет гораздо легче, чем то, что мы сделали сейчас здесь с Израилем", - сообщил президент.

Трамп сказал, что организовал встречу Уиткоффа с Путиным, считая, что она продлится недолго.

"Думал, что это будет встреча на 15-20 минут. Тогда Стивен не знал ничего о России и Путине, и о политике вообще. Потом через час я позвонил и спросил, закончилась ли уже встреча. Мне сказали, что нет, они еще внутри. Через час я снова позвонил - но он еще разговаривал с Путиным. Я звонил через три, четыре часа. Через пять часов я говорю: "О чем вы там, черт возьми, разговариваете уже пятый час?" - рассказал Трамп.

Визит Уиткоффа в Москву

В августе специальный посланник США Стив Уиткофф провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле.

Это был пятый визит Уиткоффа в Москву с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Все, что известно о переговорах в Кремле и событиях, которые им предшествовали, - читайте в материале РБК-Украина.

