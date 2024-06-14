"Нужно готовиться". Астроном рассказал, чем уникальны серебристые облака и можно ли их "поймать"

РБК-Украина пообщалось с заведующим лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иваном Крячко и рассказывает, чем уникальны серебристые облака, как они формируются, а также где и при каких условиях можно их увидеть.

Чем уникальны серебристые облака

По словам эксперта, серебристые облака уникальны тем, что их не так часто можно наблюдать.

"Это явление, безусловно, повторяется. Практически каждый год. То есть это - периодическое явление. Но увидеть его не так просто. Есть определенный период времени (конец мая - начало августа), когда эти облака можно видеть в нашем, Северном полушарии Земли", - отметил он.

Серебристые облака можно наблюдать и в Южном полушарии, но также в летний период (когда в Украине - зима).

Серебристые облака над Киевской областью (фото: facebook.com/UkrHMC)

Как формируются серебристые облака

Так называемые серебристые облака возникают на высоте около 80 километров над поверхностью Земли.

"Это - самые высокие облака, которые могут возникать в атмосфере Земли вообще. Ибо известные нам облака, которые здесь плавают у нас почти каждый день, возникают на высоте от двух до, грубо говоря, восемнадцати километров. В тропосфере. А вот эта высота - это уже так называемая мезосфера", - рассказал ученый.

По его словам, для того чтобы они возникли, нужны три вещи:

водяной пар

пыль

низкая температура

"Температура должна быть ниже точки замерзания воды. Там атмосфера очень разрежена, поэтому замерзает вода не при минус 100 градусах по Цельсию, как здесь у нас на поверхности, а немного холоднее должно быть (около минус 125 градусов). Должен замерзнуть вот тот водяной пар на высоте 80 километров, в результате чего образуются кристаллики льда. И вот когда солнце подсвечивает эти кристаллики, и возникают эти облака, очень тонкие", - объяснил астроном.

Он добавил, что раньше это явление случалось реже.

"Историки науки говорят, что в ХІХ-ХХ веках они были более редкими, чем сейчас. Сейчас их видят чаще, потому что человечество выбрасывает в атмосферу, в частности, метан. Больше пыли поднимается. Некоторые даже указывают на то, что на это могут влиять запуски ракет, ведь когда они стартуют, то выбрасывают также много разных нехороших веществ. И все это поднимается туда, на высоту 80 километров, и замерзает. Поэтому серебристые облака сейчас встречаются чаще, чем было раньше, когда атмосфера была чище", - рассказал эксперт.

Где именно и при каких условиях можно увидеть серебристые облака

Для того чтобы увидеть серебристые облака, нужно учитывать три основных фактора:

географическую широту

временной промежуток

погодные условия

"Не везде на Земле можно такие облака увидеть. Если вы будете на экваторе, то там никогда их не увидите. Географическая широта, где все это можно видеть, скажем так, от 45-50 до 80 градусов (здесь, у нас, на Севере)", - подчеркнул Крячко.

По его словам, Киев - как раз на широте 50 градусов.

"Поэтому, можно сказать, это нижняя точка, где их можно видеть. Ниже южнее в Украине такие вещи если и бывают, то очень редко. То есть это очень редкое явление для низших широт", - добавил специалист.

Кроме того, серебристые облака - очень "слабые", поэтому чтобы их увидеть, нужно время вечерних или утренних сумерек. При этом небо должно быть чистым.

"Если, например, небо затянуто облаками - погодный фактор. Нужно, чтобы погода способствовала, чтобы небо было ясным - или вечером, или утром (когда наступают так называемые астрономические сумерки). Когда солнце зашло, в течение некоторого времени продолжаются так называемые "гражданские" сумерки. Затем солнце садится глубже, скрывается, и начинаются так называемые астрономические сумерки. Вот в этот короткий период времени (30-40 минут) можно видеть как раз эти облака. Потому что солнце как раз их подсвечивает", - объяснил эксперт.

По его словам, некоторые исследователи считают, что лучше всего пытаться увидеть это явление утром.

"Нужно выйти либо рано вечером (перед наступлением ночи), либо рано утром. То есть к этому нужно готовиться. Просто так или случайно, можно это увидеть. Но если уж точно хочется это в жизни увидеть, понаблюдать, нужно это делать сознательно, целенаправленно. В тот период, когда их можно увидеть", - рассказал астроном.

Если же человек к этому не готовится - либо повезет, либо не повезет. Спрогнозировать сложно.