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Что это было? Астронавт с МКС случайно снял необычную вспышку над Землей (фото)

Понедельник 07 июля 2025 11:00
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Что это было? Астронавт с МКС случайно снял необычную вспышку над Землей (фото) С МКС сняли уникальное явление в небе над грозой (фото: X/Astro_Ayers)
Автор: Павел Колесник

Американская астронавтка Николь "Вейпер" Айерс с борта Международной космической станции (МКС) сделала уникальный снимок редчайшего атмосферного явления - гигантского "спрайта", вспыхнувшего над мощной грозой. В момент съемки орбитальный модуль находился примерно в 400 километрах над Землей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-издание Space.com, посвященное исследованиям космоса и астрономии.

Что такое спрайты и почему они важны

"Спрайты - это так называемые временные световые явления (TLE), которые возникают над облаками при мощной электрической активности в грозовых системах", - написала Айерс в соцсети X (Twitter), опубликовав фото.

По ее словам, с высоты МКС ученые получают уникальную возможность наблюдать такие явления "сверху" и изучать их природу, структуру и взаимосвязь с грозами.

Спрайты - одно из самых загадочных и визуально впечатляющих электрических явлений, известных в атмосфере Земли. Обычно они появляются на высоте около 80 км после особо мощных ударов молнии, принимая необычные формы с красноватыми шлейфами и ветвистыми структурами.

NASA отмечает, что такие вспышки напоминают фантастические образы и редко фиксируются с поверхности планеты.

Но именно этот спрайт, который удалось снять Айерс, поражает масштабом. Он вспыхнул над облаками, освещенными молниями, и поднялся в верхние слои атмосферы над территорией Мексики и США. При этом его свечение контрастирует с огнями городов внизу, создавая завораживающий кадр.

Проект Spritacular

В последние годы NASA активно развивает проект Spritacular - гражданскую научную инициативу, в рамках которой люди по всему миру присылают снимки подобных явлений. Цель - собрать как можно больше данных для расшифровки природы спрайтов.

Теперь эти исследования дополняются уникальными снимками с орбиты, сделанными астронавтами, увлекающимися фотографией во время своей работы на станции.

Ученым еще предстоит найти ответы на многие вопросы: как и почему возникают спрайты, с чем они связаны и как взаимодействуют с атмосферой. Но, возможно, благодаря таким кадрам разгадка все ближе.

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