Что это было? Астронавт с МКС случайно снял необычную вспышку над Землей (фото)

"Спрайты - это так называемые временные световые явления (TLE), которые возникают над облаками при мощной электрической активности в грозовых системах", - написала Айерс в соцсети X (Twitter), опубликовав фото.

По ее словам, с высоты МКС ученые получают уникальную возможность наблюдать такие явления "сверху" и изучать их природу, структуру и взаимосвязь с грозами.

Спрайты - одно из самых загадочных и визуально впечатляющих электрических явлений, известных в атмосфере Земли. Обычно они появляются на высоте около 80 км после особо мощных ударов молнии, принимая необычные формы с красноватыми шлейфами и ветвистыми структурами.

NASA отмечает, что такие вспышки напоминают фантастические образы и редко фиксируются с поверхности планеты.

Но именно этот спрайт, который удалось снять Айерс, поражает масштабом. Он вспыхнул над облаками, освещенными молниями, и поднялся в верхние слои атмосферы над территорией Мексики и США. При этом его свечение контрастирует с огнями городов внизу, создавая завораживающий кадр.

