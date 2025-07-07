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Що це було? Астронавт із МКС випадково зняв незвичайний спалах над Землею (фото)

Понеділок 07 липня 2025 11:00
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Що це було? Астронавт із МКС випадково зняв незвичайний спалах над Землею (фото) З МКС зняли унікальне явище в небі над грозою (фото: X/Astro_Ayers)
Автор: Павло Колеснік

Американська астронавтка Ніколь "Вейпер" Айєрс із борту Міжнародної космічної станції (МКС) зробила унікальний знімок рідкісного атмосферного явища - гігантського "спрайта", що спалахнув над потужною грозою. У момент зйомки орбітальний модуль перебував приблизно в 400 кілометрах над Землею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-видання Space.com, присвячене дослідженням космосу та астрономії.

Що таке спрайти і чому вони важливі

"Спрайти - це так звані тимчасові світлові явища (TLE), які виникають над хмарами під час потужної електричної активності в грозових системах", - написала Айєрс у соцмережі X (Twitter), опублікувавши фото.

За її словами, з висоти МКС вчені отримують унікальну можливість спостерігати такі явища "згори" і вивчати їхню природу, структуру і взаємозв'язок із грозами.

Спрайти - одне з найзагадковіших і візуально вражаючих електричних явищ, відомих в атмосфері Землі. Зазвичай вони з'являються на висоті близько 80 км після особливо потужних ударів блискавки, набуваючи незвичайної форми з червонуватими шлейфами і гіллястими структурами.

NASA зазначає, що такі спалахи нагадують фантастичні образи і рідко фіксуються з поверхні планети.

Але саме цей спрайт, який вдалося зняти Айєрс, вражає масштабом. Він спалахнув над хмарами, освітленими блискавками, і піднявся у верхні шари атмосфери над територією Мексики та США. При цьому його світіння контрастує з вогнями міст внизу, створюючи заворожуючий кадр.

Проект Spritacular

Останніми роками NASA активно розвиває проект Spritacular - цивільну наукову ініціативу, у межах якої люди по всьому світу надсилають знімки подібних явищ. Мета - зібрати якомога більше даних для розшифровки природи спрайтів.

Тепер ці дослідження доповнюються унікальними знімками з орбіти, зробленими астронавтами, які захоплюються фотографією під час своєї роботи на станції.

Вченим ще належить знайти відповіді на багато запитань: як і чому виникають спрайти, з чим вони пов'язані і як взаємодіють з атмосферою. Але, можливо, завдяки таким кадрам розгадка все ближче.

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