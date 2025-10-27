Что такое каскадная авария и действительно ли враг планирует блэкаут: объяснение "Укрэнерго"

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

Как изменилась тактика оккупантов

"Поведение россиян очень изменилось. Если в 2022-2023 годах это были масштабные ракетные атаки на энергетическую систему, уничтожали генерацию и объекты системы передачи. Сейчас, из-за невозможности достичь этих объектов, они используют много дронов, атакуют каждый объект энергетики, что истощает силы ПВО и приводит к довольно значительным разрушениям", - пояснил Зайченко.

По его словам, последние удары были комбинированными - когда одновременно применяются дроны и ракеты, чтобы истощить оборону и нанести максимальный ущерб.

"Но мы работаем над исправлением ситуации и включением работы генерации и системы передачи, чтобы обеспечить всех потребителей достаточным объемом электроэнергии", - добавил он.

Что такое каскадная авария

Комментируя риски каскадной аварии, Зайченко отметил, что это одна из самых опасных ситуаций для энергосистемы.

"Каскадная авария - это самая тяжелая авария для энергетиков. Фактически можно сказать, что такая ситуация была в 2022 году, когда россияне били по разным нашим подстанциям. Эффекта сначала не было, а потом удар, который был не самым тяжелым, привел к тому, что в нашей энергосистеме был блэкаут", - пояснил руководитель "Укрэнерго".

Он уточнил, что тогда атаки повредили критические элементы системы, и даже отключение одного-двух объектов вызвало перегрузку и автоматическое отключение других элементов. В результате система была полностью обесточена.

"Именно это мы, как энергетики, пытаемся предотвратить. Мы разрабатываем протоколы действий оперативного персонала, которые должны минимизировать возможность возникновения каскадной аварии в энергосистеме Украины", - подытожил Зайченко.