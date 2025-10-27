Что такое каскадная авария и действительно ли враг планирует блэкаут: объяснение "Укрэнерго"
Россия изменила тактику атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Вместо массированных ракетных ударов теперь активно применяет много дронов, уничтожая отдельные объекты энергетики.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.
Как изменилась тактика оккупантов
"Поведение россиян очень изменилось. Если в 2022-2023 годах это были масштабные ракетные атаки на энергетическую систему, уничтожали генерацию и объекты системы передачи. Сейчас, из-за невозможности достичь этих объектов, они используют много дронов, атакуют каждый объект энергетики, что истощает силы ПВО и приводит к довольно значительным разрушениям", - пояснил Зайченко.
По его словам, последние удары были комбинированными - когда одновременно применяются дроны и ракеты, чтобы истощить оборону и нанести максимальный ущерб.
"Но мы работаем над исправлением ситуации и включением работы генерации и системы передачи, чтобы обеспечить всех потребителей достаточным объемом электроэнергии", - добавил он.
Что такое каскадная авария
Комментируя риски каскадной аварии, Зайченко отметил, что это одна из самых опасных ситуаций для энергосистемы.
"Каскадная авария - это самая тяжелая авария для энергетиков. Фактически можно сказать, что такая ситуация была в 2022 году, когда россияне били по разным нашим подстанциям. Эффекта сначала не было, а потом удар, который был не самым тяжелым, привел к тому, что в нашей энергосистеме был блэкаут", - пояснил руководитель "Укрэнерго".
Он уточнил, что тогда атаки повредили критические элементы системы, и даже отключение одного-двух объектов вызвало перегрузку и автоматическое отключение других элементов. В результате система была полностью обесточена.
"Именно это мы, как энергетики, пытаемся предотвратить. Мы разрабатываем протоколы действий оперативного персонала, которые должны минимизировать возможность возникновения каскадной аварии в энергосистеме Украины", - подытожил Зайченко.
Атаки на украинскую энергетику
Россия продолжает кампанию атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. После комбинированного обстрела 22 октября, сегодня под мощным воздушным ударом оказалась Сумская область.
Ранее Зайченко рассказывал, что оккупанты перешли к стратегии "выжженной земли", это произошло после того, как масштабные обстрелы РФ не смогли вывести из строя украинскую энергосистему.
А глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия пытается достичь тотального отключения электроэнергии в Украине, чтобы усилить социальное напряжение внутри государства.
Также сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" спрогнозировало режим работы во время отопительного сезона. В частности, было разработано много сценариев для каждого зимнего периода.