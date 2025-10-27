Що таке каскадна аварія і чи дійсно ворог планує блекаут: пояснення "Укренерго"
Росія змінила тактику атак на енергетичну інфраструктуру України. Замість масованих ракетних ударів тепер активно застосовує багато дронів, знищуючи окремі об'єкти енергетики.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів глава "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.
Як змінилась тактика окупантів
"Поведінка росіян дуже змінилася. Якщо у 2022-2023 роках це були масштабні ракетні атаки на енергетичну систему, знищували генерацію і об’єкти системи передачі. Зараз, через неможливість досягти цих об’єктів, вони використовують багато дронів, атакують кожен об’єкт енергетики, що виснажує сили ППО та призводить до досить значних руйнувань", - пояснив Зайченко.
За його словами, останні удари були комбінованими - коли одночасно застосовуються дрони й ракети, щоб виснажити оборону та завдати максимальної шкоди.
"Але ми працюємо над виправленням ситуації і включенням роботи генерації та системи передачі, щоб забезпечити всіх споживачів достатнім обсягом електроенергії", - додав він.
Що таке каскадна аварія
Коментуючи ризики каскадної аварії, Зайченко зазначив, що це одна з найнебезпечніших ситуацій для енергосистеми.
"Каскадна аварія - це найтяжча аварія для енергетиків. Фактично можна сказати, що така ситуація була в 2022 році, коли росіяни били по різних наших підстанціях. Ефекту спочатку не було, а потім удар, який був не самим тяжким, призвів до того, що в нашій енергосистемі був блекаут", - пояснив керівник "Укренерго".
Він уточнив, що тоді атаки пошкодили критичні елементи системи, і навіть вимкнення одного-двох об’єктів викликало перевантаження та автоматичне відключення інших елементів. У результаті система була повністю знеструмлена.
"Саме цьому ми, як енергетики, намагаємося запобігти. Ми розробляємо протоколи дій оперативного персоналу, які мають мінімізувати можливість виникнення каскадної аварії в енергосистемі України", - підсумував Зайченко.
Атаки на українську енергетику
Росія продовжує кампанію атак на українську енергетичну інфраструктуру. Після комбінованого обстрілу 22 жовтня, сьогодні під потужним повітряним ударом опинилась Сумська область.
Раніше Зайченко розповідав, що окупанти перейшли до стратегії "випаленої землі", це сталось після того, як масштабні обстріли РФ не змогли вивести з ладу українську енергосистему.
А голова ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія намагається досягти тотального відключення електроенергії в Україні, щоб посилити соціальну напругу в середині держави.
Також повідомлялось, що НЕК "Укренерго" спрогнозувало режим роботи під час опалювального сезону. Зокрема, було розроблено багато сценаріїв для кожного зимового періоду.