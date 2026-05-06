Новый Гражданский кодекс не позволит бизнесу "танцы на костях", - соавтор проекта

В действующем законодательстве Украины сейчас есть 19 упоминаний о "моральных принципах общества", на замену которым создали термин "добропорядочность". Девять упоминаний в Гражданском кодексе, а еще десять - в Семейном. Но в новом проекте они трансформировались в 45 упоминаний о "добропорядочности".

Как пояснил Хоменко, эти изменения имеют четкую цель и не являются проявлением "государственного патернализма, моральной инквизиции или чрезмерного морализаторства".

По его словам, в книге о праве интеллектуальной собственности новый термин упоминается четыре раза. Это касается требований к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам и торговым маркам. Одна из целей этого нововведения - не позволить предпринимателям коммерциализировать трагедию.

"Ни для кого же не секрет, что у нас есть такие попытки зарегистрировать торговые марки с названиями: "Буча Комбуча", "Бахмут", "Призрак Киева" (это водка, если мне не изменяет память)", - привел примеры соавтор редакции.

Он также заверил, что авторы обновленного Гражданского кодекса не придумали ничего нового и не имеют целью маргинализацию правопорядка.