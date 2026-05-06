ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Новый Гражданский кодекс не позволит бизнесу "танцы на костях", - соавтор проекта

13:40 06.05.2026 Ср
2 мин
Какую роль в этом играет "добропорядочность"?
aimg Дмитрий Олейник aimg Дмитрий Левицкий
Новый Гражданский кодекс не позволит бизнесу "танцы на костях", - соавтор проекта Фото: какие изменения для бизнеса в новом Гражданском кодексе (из открытых источников)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Понятие "добропорядочность" в новой редакции Гражданского кодекса Украины ограничит возможность бизнеса спекулировать на трагедиях и войне.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал соавтор новой редакции ГК, доцент кафедры гражданского права КНУ имени Тараса Шевченко Михаил Хоменко.

Читайте также: Как Гражданский кодекс 2.0 может изменить жизнь украинцев: разбор проекта

В действующем законодательстве Украины сейчас есть 19 упоминаний о "моральных принципах общества", на замену которым создали термин "добропорядочность". Девять упоминаний в Гражданском кодексе, а еще десять - в Семейном. Но в новом проекте они трансформировались в 45 упоминаний о "добропорядочности".

Как пояснил Хоменко, эти изменения имеют четкую цель и не являются проявлением "государственного патернализма, моральной инквизиции или чрезмерного морализаторства".

По его словам, в книге о праве интеллектуальной собственности новый термин упоминается четыре раза. Это касается требований к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам и торговым маркам. Одна из целей этого нововведения - не позволить предпринимателям коммерциализировать трагедию.

"Ни для кого же не секрет, что у нас есть такие попытки зарегистрировать торговые марки с названиями: "Буча Комбуча", "Бахмут", "Призрак Киева" (это водка, если мне не изменяет память)", - привел примеры соавтор редакции.

Он также заверил, что авторы обновленного Гражданского кодекса не придумали ничего нового и не имеют целью маргинализацию правопорядка.

Обновление Гражданского кодекса

Парламент в конце апреля принял в первом чтении законопроект 15150 с обновленной редакцией Гражданского кодекса. Еще на моменте внесения в Раду документ вызвал критику со стороны общества. В частности, из-за разрешения браков с 14 лет при беременности или рождении ребенка. Однако к первому чтению это предложение из редакции Гражданского кодекса убрали.

Также в новой редакции ГК нормируется так называемый "гражданский брак", но четко определяется, что это союз мужчины и женщины. Такие изменения возмутили ЛГБТ-сообщество, которое годами требует разрешения на "гражданское партнерство".

Как заявлял вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, ко второму чтению проект нового Гражданского кодекса доработают. В правительстве хотят, чтобы документ получил одобрение общества.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Верховная рада
Новости
Дроны РФ попали в детский сад в центре Сум: есть жертва и раненые (фото, видео)
Дроны РФ попали в детский сад в центре Сум: есть жертва и раненые (фото, видео)
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимова, Вероника Марченко 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет