Что такое Cloudflare и почему его сбой парализовал крупнейшие сайты мира

Компания Cloudflare, которая поддерживает работу сайтов по всему миру, обрела известность во вторник. Многие крупнейшие сайты перестали загружаться , а пользователи видели сообщение о сбое с предложением "попробовать снова через несколько минут".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Что такое Cloudflare

Cloudflare позиционирует себя как "одну из крупнейших сетей в мире" с "миллионами интернет-ресурсов".

"Сегодня бизнес, некоммерческие организации, блогеры и все, кто присутствует в интернете, могут пользоваться более быстрыми, безопасными сайтами и приложениями благодаря Cloudflare", - говорится на сайте сервиса.

Как работает Cloudflare

Компания достигает этого с помощью множества продуктов. Но самой известной и ключевой услугой остаются технологии, обеспечивающие доступность сайтов при высокой нагрузке - будь то резкий рост числа посетителей или атака, направленная на вывод ресурса из строя.

В простейшей модели интернета компьютер запрашивает сайт, сервер передает данные, и они отображаются на экране. В таких случаях серверы могут перегружаться запросами, работать медленно или полностью отключаться.

Компании вроде Cloudflare находятся между пользователями и оригинальными сайтами. Их более устойчивые дата-центры позволяют обслуживать сайты быстро и надежно.

Почему сбои Cloudflare опасны

Однако это значит, что проблемы у Cloudflare или подобных компаний могут мгновенно выводить сайты из строя. И поскольку их инструменты используют множество разных ресурсов, сбои могут парализовать, казалось бы, несвязанные друг с другом сайты.

Аналогичные случаи

Похожая ситуация произошла в прошлом месяце с другим крупным поставщиком веб-инфраструктуры - Amazon Web Services (AWS). В обоих случаях такие компании обычно остаются незаметными, так как просто обеспечивают работу сайтов, которые хотят посетить пользователи.