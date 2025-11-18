ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Что такое Cloudflare и почему его сбой парализовал крупнейшие сайты мира

Вторник 18 ноября 2025 16:47
UA EN RU
Что такое Cloudflare и почему его сбой парализовал крупнейшие сайты мира Почему сбой Cloudflare остановил крупнейшие сайты и что это значит для интернета (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Cloudflare, которая поддерживает работу сайтов по всему миру, обрела известность во вторник. Многие крупнейшие сайты перестали загружаться, а пользователи видели сообщение о сбое с предложением "попробовать снова через несколько минут".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Что такое Cloudflare

Cloudflare позиционирует себя как "одну из крупнейших сетей в мире" с "миллионами интернет-ресурсов".

"Сегодня бизнес, некоммерческие организации, блогеры и все, кто присутствует в интернете, могут пользоваться более быстрыми, безопасными сайтами и приложениями благодаря Cloudflare", - говорится на сайте сервиса.

Как работает Cloudflare

Компания достигает этого с помощью множества продуктов. Но самой известной и ключевой услугой остаются технологии, обеспечивающие доступность сайтов при высокой нагрузке - будь то резкий рост числа посетителей или атака, направленная на вывод ресурса из строя.

В простейшей модели интернета компьютер запрашивает сайт, сервер передает данные, и они отображаются на экране. В таких случаях серверы могут перегружаться запросами, работать медленно или полностью отключаться.

Компании вроде Cloudflare находятся между пользователями и оригинальными сайтами. Их более устойчивые дата-центры позволяют обслуживать сайты быстро и надежно.

Почему сбои Cloudflare опасны

Однако это значит, что проблемы у Cloudflare или подобных компаний могут мгновенно выводить сайты из строя. И поскольку их инструменты используют множество разных ресурсов, сбои могут парализовать, казалось бы, несвязанные друг с другом сайты.

Аналогичные случаи

Похожая ситуация произошла в прошлом месяце с другим крупным поставщиком веб-инфраструктуры - Amazon Web Services (AWS). В обоих случаях такие компании обычно остаются незаметными, так как просто обеспечивают работу сайтов, которые хотят посетить пользователи.

Ранее мы писали о масштабном сбое в работе Starlink и разбирались, как это повлияло на качество интернета в Украине.

Также мы рассказывали, что известно о недавнем сбое ChatGPT, из-за которого искусственный интеллект оказался временно недоступен по всему миру.

Кроме того, у нас есть подробный материал о том, что делать, если не работают ChatGPT или Gemini, и как быстро вернуть их к жизни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Интернет Кибератака
Новости
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте