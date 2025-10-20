ua en ru
Глобальный сбой интернета произошел во всем мире: не работают ChatGPT, Amazon и другие сервисы

Понедельник 20 октября 2025 12:22
Глобальный сбой интернета произошел во всем мире: не работают ChatGPT, Amazon и другие сервисы Популярные сервисы недоступны по всему миру (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Amazon Web Services (AWS) переживает масштабный сбой, который затронул десятки популярных онлайн-сервисов, включая Amazon, Alexa, Snapchat, Fortnite, ChatGPT и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Что известно

Согласно официальному статусу AWS, "операционные проблемы" повлияли на работу нескольких сервисов, а компания "расследует рост числа ошибок и задержек в работе множества служб AWS в разных регионах мира".

Пользователи Reddit сообщают, что голосовой помощник Alexa перестал отвечать на запросы и выполнять команды. Некоторые отмечают, что даже предустановленные будильники и сценарии не срабатывают.

Сбой также затронул сторонние платформы, работающие на облачной инфраструктуре AWS - среди них Perplexity, Airtable, Canva и приложение McDonald’s. Причина неполадок пока не установлена, сроки восстановления работы сервисов неизвестны.

"Perplexity сейчас не работает. Причина - сбой в AWS. Мы занимаемся устранением проблемы", - заявил в X (ранее Twitter) генеральный директор Perplexity Аравинд Сренивас.

Согласно панели статуса AWS, первые сообщения о проблемах появились в 11:10.

"Мы активно работаем над устранением неполадок и выяснением причины. Следующее обновление информации появится через 45 минут или раньше", - говорится в сообщении Amazon.

Подобные сбои уже происходили ранее - в 2023, 2021 и 2020 годах. Тогда неполадки также приводили к масштабным перебоям в работе множества сайтов и онлайн-платформ, которые оставались недоступны на протяжении нескольких часов.

Ранее мы писали о масштабном сбое в работе Starlink и разбирались, как это повлияло на качество интернета в Украине.

Также мы рассказывали, что известно о недавнем сбое ChatGPT, из-за которого искусственный интеллект оказался временно недоступен по всему миру.

Кроме того, у нас есть подробный материал о том, что делать, если не работают ChatGPT или Gemini, и как быстро вернуть их к жизни.

