В работе ChatGPT произошел масштабный сбой: что известно

Пользователи из различных стран сообщили о массовых сбоях в работе сервиса ChatGPT от OpenAI. Сообщения начали массово поступать 19 мая примерно в 15:30 по киевскому времени и достигли пика в течение часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Downdetector .

Пользователи сталкиваются с трудностями при попытке получить доступ к чат-боту, загрузить историю переписки или получить ответы. Сбой затронул как бесплатную, так и платную версии ChatGPT.

По данным Downdetector, который собирает отчеты в реальном времени, зафиксирован резкий рост жалоб из Северной Америки, Европы и некоторых регионов Азии.

На данный момент причина сбоя не раскрывается, как и предполагаемое время восстановления работы сервиса.

Пользователям рекомендуется следить за обновлениями на портале статуса OpenAI или на официальных страницах компании в социальных сетях.

Скриншот

Что такое ChatGPT

ChatGPT - это чат-бот на базе генеративного искусственного интеллекта, разработанный компанией OpenAI. Впервые он был представлен в конце 2022 года и стремительно завоевал популярность по всему миру.

Инструмент способен обрабатывать сложные запросы из самых разных сфер знаний и выдавать понятные и лаконичные ответы.