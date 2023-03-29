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Что делать с украинцами, которые берут российские паспорта в оккупации: ответ Лубинца

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Выдача российского паспорта украинцам на оккупированных территориях должна считаться процедурой, которая состоялась насильственно. Поэтому нельзя называть всех граждан, которые получили паспорта РФ, преступниками.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Наверное, в отличие от некоторых представителей украинского правительства, я не считаю, что человек, который взял российский паспорт - преступник", - сказал он.

Лубинец отметил, что у людей могут быть разные причины пребывания в оккупации и получения российского паспорта. Он считает, что выдача паспорта РФ должна трактоваться как процедура, которая состоялась насильственно, и которую не признает Украина.

После освобождения оккупированных территорий у украинской власти будут полномочия трактовать действия граждан на оккупированных территориях, основываясь на уголовном и административном кодексе.

"Например, если гражданин Украины получил паспорт и зашел в оккупационные власти работать, подпадает ли он под признаки совершения уголовного преступления? На мой взгляд, подпадает", - сказал Лубинец, добавив, что не может давать оценку, ведь для этого есть правоохранительные органы, как СБУ, Нацполиция и ГБР.

При этом существуют инициативы по возможному ограничению прав людей, которые остались в оккупации. Так, в украинском парламенте создана рабочая группа, которую возглавляет Сергей Минько.

Лубинец отметил, что встречался с нардепом и обсуждал возможные варианты наработки. Омбудсмен отметил, что в любом случае будет участвовать в этом и смотреть, насколько будут защищены права людей.

По его словам, существует множество нюансов.

"Например, у нас есть случай - простой гражданин Украины не принимал ни в чем участие, но оказалось, что он помогал российским военным составлять списки проукраински настроенных волонтеров и местных жителей. Нужно ли дать оценку его действиям? Безусловно", - сказал он.

Также нужно давать оценку действиям руководства школ, которое запускало процессы создания ячеек "юнармии" для массовой записи людей в "волонтеров", которые помогают оккупантам.

"Этим всем должны заниматься наши правоохранительные органы. А всех граждан стричь "под одну гребенку", всех записывать к преступникам - нет, я категорически против этого подхода", - добавил Лубинец.

Напомним, оккупанты задерживают жителей оккупированных территорий из-за отсутствия российского паспорта.

Кроме того, в Херсонской области россияне пытают людей, которые не хотят получать паспорт страны-агрессора.

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Дмитрий Лубинец