Что делать с украинцами, которые берут российские паспорта в оккупации: ответ Лубинца

"Наверное, в отличие от некоторых представителей украинского правительства, я не считаю, что человек, который взял российский паспорт - преступник", - сказал он.

Лубинец отметил, что у людей могут быть разные причины пребывания в оккупации и получения российского паспорта. Он считает, что выдача паспорта РФ должна трактоваться как процедура, которая состоялась насильственно, и которую не признает Украина.

После освобождения оккупированных территорий у украинской власти будут полномочия трактовать действия граждан на оккупированных территориях, основываясь на уголовном и административном кодексе.

"Например, если гражданин Украины получил паспорт и зашел в оккупационные власти работать, подпадает ли он под признаки совершения уголовного преступления? На мой взгляд, подпадает", - сказал Лубинец, добавив, что не может давать оценку, ведь для этого есть правоохранительные органы, как СБУ, Нацполиция и ГБР.

При этом существуют инициативы по возможному ограничению прав людей, которые остались в оккупации. Так, в украинском парламенте создана рабочая группа, которую возглавляет Сергей Минько.

Лубинец отметил, что встречался с нардепом и обсуждал возможные варианты наработки. Омбудсмен отметил, что в любом случае будет участвовать в этом и смотреть, насколько будут защищены права людей.

По его словам, существует множество нюансов.

"Например, у нас есть случай - простой гражданин Украины не принимал ни в чем участие, но оказалось, что он помогал российским военным составлять списки проукраински настроенных волонтеров и местных жителей. Нужно ли дать оценку его действиям? Безусловно", - сказал он.

Также нужно давать оценку действиям руководства школ, которое запускало процессы создания ячеек "юнармии" для массовой записи людей в "волонтеров", которые помогают оккупантам.

"Этим всем должны заниматься наши правоохранительные органы. А всех граждан стричь "под одну гребенку", всех записывать к преступникам - нет, я категорически против этого подхода", - добавил Лубинец.