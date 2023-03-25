Оккупанты в Херсонской области пытают людей, которые не хотят получать паспорт РФ, - ЦНС

Оккупанты угрожают физической расправой жителям Херсонской области, если они не захотят получать паспорт РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Местное население временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Темпы выдачи российских паспортов слишком низкие и оккупационные администрации получают системные выговоры от кремлевских кураторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в населенных пунктах на временно оккупированных районах Херсонской области россияне издеваются над гражданским населением.

"За отказ от паспорта они угрожают "ямой". Неоднократно оккупанты проводили показательные наказания, мужчинам одевали мешок и бросали в окопы", - сообщили в ЦНС.

Также, для давления на людей, россияне используют пыточную в Геническе, где издеваются над местным населением. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также не желающие выполнять требования местной оккупационной так называемой "власти".