Що робити з українцями, які беруть російські паспорти в окупації: відповідь Лубінця

"Напевно, на відміну від деяких представників українського уряду, я не вважаю, що людина, яка взяла російський паспорт - злочинець", - сказав він.

Лубінець зазначив, що у людей можуть бути різні причини перебування в окупації та отримання російського паспорта. Він вважає, що видача паспорта РФ має трактуватися як процедура, яка відбулася в насильницький спосіб, і яку не визнає Україна.

Після звільнення окупованих територій в української влади будуть повноваження трактувати дії громадян на окупованих територіях, базуючись на кримінальному та адміністративному кодексі.

"Наприклад, якщо громадянин України отримав паспорт і зайшов в окупаційну владу працювати, чи підпадає він під ознаки скоєння кримінального злочину? На мій погляд, підпадає", - сказав Лубінець, додавши, що не може давати оцінку, адже для цього є правоохоронні органи, як СБУ, Нацполіція та ДБР.

При цьому існують ініціативи щодо можливого обмеження прав людей, які залишились в окупації. Так, в українському парламенті створена робоча група, яку очолює Сергій Мінько.

Лубінець зазначив, що мав зустріч з нардепом, на якій обговорювались можливі варіанти напрацювання. Омбудсмен зазначив, що у будь-якому випадку буде брати в цьому участь і дивитись, наскільки будуть захищені права людей.

За його словами, існує велика кількість нюансів.

"Наприклад, у нас є випадок - простий громадянин України не брав ні в чому участь, але виявилось, що він допомагав російським військовим складати списки проукраїнськи налаштованих волонтерів і місцевих мешканців. Чи потрібно дати оцінку його діям? Безумовно", - сказав він.

Також потрібно давати оцінку діям керівництва шкіл, яке запускало процеси створення ячейок "юнармії" для масового запису людей до “волонтерів”, які допомагають окупантам.

"Цим усім мають займатись наші правоохоронні органи. А всіх громадян стригти "під одну гребінку", всіх записувати до злочинців - ні, я категорично проти цього підходу", - додав Лубінець.