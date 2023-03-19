Россияне задерживают жителей оккупированных территорий из-за отсутствия паспорта РФ, - Генштаб

Россияне проводят дополнительные проверки местных жителей оккупированных территорий, если у них нет паспорта РФ, доходит даже до задержаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

Отмечается, что россияне продолжают оказывать психологическое давление на местное население временно оккупированных территорий Украины для принуждения к получению гражданства РФ.

Так, в Азовском, на временно захваченной территории Запорожской области, оккупанты усилили контрразведывательный режим. В ходе него активно проверяют местное население на предмет наличия российского паспорта.

"Граждане, у которых его нет, вынуждены мириться с дополнительными проверками, которые сопровождаются задержанием", - отмечаются в Генштабе.

Напомним, россияне в Токмаке угрожают вывезти детей в РФ в случае отказа от "паспортизации".

К тому же оккупанты отказываются лечить украинцев без российского паспорта.

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