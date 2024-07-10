Лубинец анонсировал большой обмен женщин-военнопленных

Украина планирует большой обмен с Россией, в ходе которого вернут женщин-военнопленных.

Об этом заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции "Вернуть значит спасти", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

По его словам, есть две категории военнопленных, приоритетные для возвращения в Украину - тяжелораненые и женщины. Однако Россия их не возвращает.

"Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем это публично сказать. Мы прорабатываем новый инструментарий, как защитить права военнопленных, пока они остаются в российском плену", - сказал Лубинец.

Обмен пленными

Отметим, по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сейчас в российской неволе находятся более 400 украинских женщин. Многие из них - незаконно удерживаемые гражданские.

Также напомним, что 25 июня Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Домой вернулись 90 защитников.

А вечером 28 июня из российского плена удалось вернуть замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла, который был захвачен в 2021 году.

Также было возвращено еще девять украинцев, среди них - двое священников. Это удалось осуществить при посредничестве Ватикана.

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