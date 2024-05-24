Россия удерживает в плену более 400 украинок, многие из них - гражданские
Сейчас в российской неволе находятся более 400 украинских женщин. Многие из них - незаконно удерживаемые гражданские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Россияне по состоянию на сейчас держат в плену 403 украинских женщин. Среди пленных есть такие, судьба которых неизвестна с 2014 года, пропавшие без вести. На многочисленные обращения с требованием вернуть порабощенных женщин российская сторона отвечает молчанием и игнорирует все обращения.
"Условия содержания украинских женщин в российской неволе не соответствуют Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - отметили в Штабе.
Освобожденные из плена женщины утверждают среди прочего об унижении, негуманных условиях содержания, недостаточном питании, невозможности получить квалифицированную медицинскую помощь и связаться с родными.
Также россияне продолжают запрещать представителям Международного комитета Красного Креста доступ к местам содержания пленных и гражданских, которых в РФ и на временно оккупированных территориях насчитывается более 100.
"Украинская сторона не раз предлагала России освободить женщин в первую очередь, зато представители страны-агрессора занимаются манипуляциями, в частности обнародованием различных списков. Но за этим всем кроется нежелание продолжать обмены", - пояснили военные.
В Штабе отметили, что женщины, так же как и тяжелораненые, тяжелобольные согласно международному гуманитарному праву должны быть освобождены из плена или репатриированы в нейтральные страны в первую очередь.
Зато официальные представители России делают вид, что не читали подписанных их страной международных соглашений и не собираются их выполнять.
Напомним, на днях омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина ожидает положительных новостей о возвращении детей и других граждан, депортированных Россией.
Детальнее об этом, и когда можно ожидать новостей, можно узнать в материале РБК-Украина.
Следует отметить, что страны провели ряд обменов военнопленными. Однако за последний год Москва все больше блокирует возможность обменов.
Так, на католическую Пасху, 31 марта, Папа Римский призвал Украину и Россию к обмену "всех на всех". Украинские власти отреагировали на это, заявив, что поддерживают инициативу, но Россия в традиционной для нее манере выступила "против".
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