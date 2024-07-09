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Лубинец озвучил количество гражданских, которых Россия удерживает в плену

Вторник 09 июля 2024 21:30
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Лубинец озвучил количество гражданских, которых Россия удерживает в плену Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация принудительно содержит около 14 тысяч гражданских украинцев. Однако их вернуть домой сложнее, чем детей или военных.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил уполномоченный по правам человека Лубинец во время пресс-конференции "Вернуть значит спасти".

По его словам, гражданские – самая сложная категория для возвращения из России.

Это связано с тем, что к гражданским нельзя применять процедуру обмена: ведь гражданские - это незаконно лишенные личной свободы, и если случилось так, что гражданское лицо задержали - оно должно быть немедленно уволено.

А также с тем, что россияне пытаются вынести из гражданских граждан преступников и выносят им судебные приговоры.

В настоящее время более 14 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

"В это число включены граждане Украины, которых Россия задерживала с 2014 года. На территории Республики Крым, на территории Донецкой и Луганской области и с начала полномасштабного вторжения на территории всех территорий Украины, которые находились или находятся под оккупацией", - сказал Лубинец.

Обмен пленными с Россией

Недавно Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Тогда удалось вернуть 90 защитников.

Позже Лубинец рассказал, что во время первого саммита мира, прошедшего 15-16 июня в Швейцарии, страны-участники разработали новый механизм возвращения украинцев из России.

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