Что делать, если потеряли ребенка: советы для родителей

Во время вынужденной эвакуации в другие регионы Украины или за границу случается, что родители теряют своих детей. Для украинцев составили рекомендации, как действовать в таких случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Министерство выделило несколько правил, которые помогут снизить риск потерять ребенка. В частности:

Проводите с ребенком беседы как вести себя в толпе. Дайте четкие инструкции, что делать, если потерялся.

Проговаривайте и определяйте место, где встретитесь, если вдруг ребенок потеряется.

Если ребенок маленький, и не может назвать свое и ваше имя, воспользуйтесь бейджем или биркой, на которых укажите свое имя и свои контакты. Крепите бирку к одежде, которую ребенок не оставит (к свитеру или штанишкам, а не к рюкзаку, или куртки, которую ребенок может снять и забыть). Или положите в карман ребенка записку.

Включите геолокацию на телефоне ребенка или воспользуйтесь смарт-часами с геолокацией.

Однако во время вынужденного бегства от оккупации и обстрелов дети могут потеряться. На это могут быть десятки причин, но основная из них - вокруг незнакомая местность, которую дети осматривают и теряют родителей из виду.

Если вы все же заметили, что ребенок исчез из поля зрения следуйте следующим советам:

Не паникуйте. Сейчас нужно собраться с мыслями, чтобы поступать четко.

Вспомните, где последний раз видели ребенка. Если у ребенка есть телефон - позвоните.

Попросите кого-нибудь из знакомых или родственников остаться на месте, если ребенок вернется.

Спросите людей вокруг, видели ли они ребенка, назовите основные приметы, при наличии - покажите фото ребенка.

По возможности дайте объявление через громкоговоритель.

Сообщите ближайшее отделение полиции или позвоните по телефону 102.

В МИД также отметили, что во время военного положения, если рядом с несовершеннолетним ребенком нет кого-либо из взрослых, опеку могут установить только специальные государственные органы.

В таком случае работники службы по делам детей передают ребенка во временную опеку, пока будут устанавливать родственников.

Что делать прохожим, заметившим ребенка без присмотра

Убедитесь, что ребенок действительно без сопровождения. Может быть, взрослые просто куда-то отошли? Спросите людей рядом, не знают ли они ребенка.

Спросите у ребенка, как его зовут и откуда он. Попытайтесь узнать, когда в последний раз он видел маму, папу или другого взрослого, который был с ним.

Отведите ребенка в теплое и безопасное место, где есть другие взрослые (зал ожидания вокзала, полицейский отдел, волонтерский центр).

Однако оставайтесь неподалеку от места, где нашли ребенка, на случай, если найдутся его родственники. Не оставляйте ребенка в одиночестве.

Однако оставайтесь неподалеку от места, где нашли ребенка, на случай, если найдутся его родственники. Не оставляйте ребенка в одиночестве. Сообщите в полицию или обратитесь к представителям местных властей. Не забудьте передать информацию, которую вам удалось узнать о ребенке.

"Ребенок, оставшийся без сопровождения, по решению службы по делам детей может быть передан под временную опеку. Если вы хотите стать временным опекуном, обратитесь в службу по делам детей", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее мы писали, как правильно обращаться с детьми перед и во время эвакуации.

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