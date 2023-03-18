Как правильно обращаться с детьми перед и во время эвакуации: советы Минреинтеграции
Фото: как правильно обращаться с детьми перед и во время эвакуации: советы Минреинтеграции (Getty Images)
При эвакуации с несовершеннолетними важно максимально обезопасить их от психологических травм из-за переезда и адаптации на новом месте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.
Чтобы избежать стрессовых ситуаций, важно придерживаться такого алгоритма:
- объясните ребенку, что эвакуация является вынужденной мерой, чтобы семья находилась в безопасности;
- объясните, что вы вернетесь домой, когда ситуация стабилизируется;
- в пути отвлекайте ребенка разговорами, развлекайте его, а также не забывайте сохранять и транслировать собственный покой и уверенность;
- сразу договоритесь о правилах поведения. Например, объясните ребенку, что в опасной ситуации он должен выполнять ваши просьбы мгновенно и без споров;
- сфотографируйте ребенка перед эвакуацией. Если он потеряется - у вас будет наиболее точная фотография, которая сможет помочь разыскать его;
- убедитесь, что ребенок знает свое имя, фамилию, а также имена и фамилии родителей. Положите в карман ребенка записку со всеми контактными данными;
- после эвакуации поговорите с ребенком, объясните, что это ваше новое временное жилье, однако уже скоро вы вернетесь домой.
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