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Как правильно обращаться с детьми перед и во время эвакуации: советы Минреинтеграции

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Суббота 18 марта 2023 14:30
Как правильно обращаться с детьми перед и во время эвакуации: советы Минреинтеграции Фото: как правильно обращаться с детьми перед и во время эвакуации: советы Минреинтеграции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

При эвакуации с несовершеннолетними важно максимально обезопасить их от психологических травм из-за переезда и адаптации на новом месте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Чтобы избежать стрессовых ситуаций, важно придерживаться такого алгоритма:

  • объясните ребенку, что эвакуация является вынужденной мерой, чтобы семья находилась в безопасности;
  • объясните, что вы вернетесь домой, когда ситуация стабилизируется;
  • в пути отвлекайте ребенка разговорами, развлекайте его, а также не забывайте сохранять и транслировать собственный покой и уверенность;
  • сразу договоритесь о правилах поведения. Например, объясните ребенку, что в опасной ситуации он должен выполнять ваши просьбы мгновенно и без споров;
  • сфотографируйте ребенка перед эвакуацией. Если он потеряется - у вас будет наиболее точная фотография, которая сможет помочь разыскать его;
  • убедитесь, что ребенок знает свое имя, фамилию, а также имена и фамилии родителей. Положите в карман ребенка записку со всеми контактными данными;
  • после эвакуации поговорите с ребенком, объясните, что это ваше новое временное жилье, однако уже скоро вы вернетесь домой.

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