Що робити, якщо загубили дитину: поради для батьків

Під час вимушеної евакуації в інші регіони України або за кордон трапляється, що батьки гублять своїх дітей. Тож для українців склали рекомендації, як діяти в таких випадках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Міністерство виділило декілька правил, що допоможуть знизити ризик загубити дитину. Зокрема:

Проводьте з дитиною бесіди як поводити себе у натовпі. Дайте чіткі інструкції, що робити, якщо загубився.

Проговорюйте та визначайте місце, де зустрінетесь, якщо раптом дитина загубиться.

Якщо дитина маленька, і не може назвати своє та ваше ім’я, скористайтесь бейджем чи біркою, на яких зазначте своє ім’я та свої контакти. Кріпіть бірку до одягу, який дитина не залишить (до светра чи штанців, а не до рюкзака, чи куртки, яку дитина може зняти та забути). Або покладіть до кишені дитини записку.

Увімкніть геолокацію на телефоні дитини або скористайтесь смарт-годинником з геолокацією.

Проте під час вимушеної втечі від окупації та обстрілів діти можуть загубитися. На це можуть бути десятки причин, але основна з них - навколо незнайома місцевість, яку діти оглядають та втрачають батьків із поля зору.

Якщо ви все ж помітили, що дитина зникла з поля зору дотримуйтесь наступних порад:

Не панікуйте. Зараз треба зібратись з думками, щоб діяти чітко.

Згадайте, де востаннє бачили дитину. Якщо в дитини є телефон - зателефонуйте.

Попросіть когось зі знайомих чи родичів залишитись на місці на випадок, якщо дитина повернеться.

Попитайте у людей навколо, чи бачили вони дитину, назвіть основні прикмети, за наявності - покажіть фото дитини.

За можливості, дайте оголошення через гучномовець.

Повідомте найближче відділення поліції чи зателефонуйте 102.

В МЗС також зауважили, що під час військового стану, якщо поруч з неповнолітньою дитиною немає когось із дорослих, опіку можуть встановити лише спеціальні державні органи.

У такому випадку працівники служби у справах дітей передають дитину під тимчасову опіку, допоки встановлюватимуть родичів.

Що робити прохожим, що помітили дитину без нагляду

Переконайтеся, що дитина дійсно без супроводу. Можливо, дорослі просто кудись відійшли? Попитайте людей поруч, чи не знають вони дитину.

Запитайте в дитини, як її звати та звідки вона. Спробуйте дізнатись, коли востаннє вона бачила маму, тата чи іншого дорослого, який був із нею.

Відведіть дитину в тепле і безпечне місце, де є інші дорослі (зала очікування вокзалу, відділ поліції, волонтерський центр).

Проте залишайтесь неподалік від місця, де знайшли дитину, на випадок, якщо знайдуться її родичі. Не залишайте дитину на самоті.

Проте залишайтесь неподалік від місця, де знайшли дитину, на випадок, якщо знайдуться її родичі. Не залишайте дитину на самоті. Повідомте в поліцію або зверніться до представників місцевої влади. Не забудьте передати інформацію, яку вам вдалося дізнатися про дитину.

"Дитина, яка залишилась без супроводу, за рішенням служби у справах дітей може бути передана під тимчасову опіку. Якщо ви хочете стати тимчасовим опікуном, зверніться до служби у справах дітей", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми писали, як правильно поводитися з дітьми перед і під час евакуації.

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