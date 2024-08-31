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Что делать, если вы оказались под обстрелом на улице: алгоритм действий

Суббота 31 августа 2024 21:49
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Что делать, если вы оказались под обстрелом на улице: алгоритм действий Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Специалисты Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предоставили рекомендации по поведению во время обстрела, если вы оказались на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Лучшим укрытием является специально обустроенное убежище. Если его поблизости нет, можно использовать подземные переходы, паркинги, станции метро или цокольные и подвальные помещения домов.

Если слышите взрывы, а укрытия нет рядом, ложитесь на землю и ищите любое углубление, которое может служить защитой. Даже бордюр или канава могут быть эффективными.

Если вы с ребенком, сначала положите его в безопасное место, а затем прикройте собой.

В случае обстрела важно лечь лицом к земле, скрестить ноги, закрыть голову руками, закрыть глаза и открыть рот. Это поможет уменьшить риск контузии.

Если обстрел застал вас в общественном транспорте, следует немедленно остановить его, отойти от дороги и лечь на землю, на безопасном расстоянии от зданий.

Ранее Минреинтеграции призвало украинцев не отказываться от эвакуации с опасных территорий, поскольку выехать бесплатно можно даже при отсутствии документов.

Кроме того, для украинцев был создан алгоритм действий, на случай, если знакомый или родной человек попал в плен.

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