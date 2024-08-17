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Минреинтеграции объяснило, как эвакуироваться при отсутствии документов

Украина, Суббота 17 августа 2024 22:50
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Минреинтеграции объяснило, как эвакуироваться при отсутствии документов Фото: как эвакуироваться при отсутствии документов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинцев призвали ни в коем случае не отказываться от эвакуации из опасных территорий. Выехать бесплатно можно даже при отсутствии документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Законодательством не предусмотрены ограничения в эвакуации для лиц без документов, удостоверяющих личность", - сообщили в министерстве.

По данным Минреинтеграции, эвакуация осуществляется бесплатно, однако для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти.

"Также напоминаем: поселение в местах временного проживания для ВПЛ возможно даже в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность", - добавили в министерстве.

Ситуация в Сумской области

Напомним, что с начала лета Российская Федерация нанесла более двух тысяч ударов по территории Сумской области.

На фоне российского террора в области была объявлена Эвакуация. По словам главы МВД Игоря Клименко, первоочередной эвакуации подлежат 183 населенных пункта.

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