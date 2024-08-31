Що робити, якщо ви опинилися під обстрілом на вулиці: алгоритм дій
Фахівці Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) надали рекомендації щодо поведінки під час обстрілу, якщо ви опинилися на вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
Найкращим укриттям є спеціально облаштоване сховище. Якщо його поблизу немає, можна використовувати підземні переходи, паркінги, станції метро або цокольні й підвальні приміщення будинків.
Якщо чуєте вибухи, а укриття немає поруч, лягайте на землю і шукайте будь-яке заглиблення, яке може слугувати захистом. Навіть бордюр або канава можуть бути ефективними.
Якщо ви з дитиною, спочатку покладіть її у безпечне місце, а потім прикрийте собою.
У разі обстрілу важливо лягти обличчям до землі, схрестити ноги, закрити голову руками, заплющити очі та відкрити рот. Це допоможе зменшити ризик контузії.
Якщо обстріл застав вас у громадському транспорті, слід негайно зупинити його, відійти від дороги та лягти на землю, на безпечній відстані від будівель.
Раніше Мінреінтеграції закликало українців не відмовлятись від евакуації з небезпечних територій, оскільки виїхати безкоштовно можна навіть за відсутності документів.
Крім того, для українців створили алгоритм дій, на випадок, якщо знайома чи рідна людина потрапила в полон.
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