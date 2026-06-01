Что делать, если семейный врач временно не принимает: четкая инструкция для украинцев

Главное: Декларация в силе: Во время отпуска или временного отсутствия вашего семейного врача заключенная с ним декларация остается в силе.

Во время отпуска или временного отсутствия вашего семейного врача заключенная с ним декларация остается в силе. Кто заменит: Медицинское учреждение обязано самостоятельно организовать замену.

Медицинское учреждение обязано самостоятельно организовать замену. Бесплатные услуги: Весь пакет гарантированных услуг первичного звена остается полностью бесплатным.

Весь пакет гарантированных услуг первичного звена остается полностью бесплатным. Где найти информацию: О плановом отпуске врача учреждения сообщают заранее на своих сайтах, в соцсетях, на стендах или непосредственно во время записи.

О плановом отпуске врача учреждения сообщают заранее на своих сайтах, в соцсетях, на стендах или непосредственно во время записи. Неотложные случаи: Если человеку стало плохо внезапно, ждать возвращения врача не надо - следует обращаться в ближайшую больницу или вызвать "скорую".

Если человеку стало плохо внезапно, ждать возвращения врача не надо - следует обращаться в ближайшую больницу или вызвать "скорую". Официальная статистика: В НСЗУ отмечают, что по состоянию на начало мая 2026 года врачи первичного звена уже предоставили украинцам 28,9 млн медицинских услуг.

Что делать, если врач временно не принимает

В НСЗУ объясняют, что декларация с семейным врачом продолжает действовать даже во время его отпуска.

На период отсутствия врача амбулатория или центр первичной медицинской помощи должны организовать замену. Поэтому пациент может обратиться к другому врачу в том же медучреждении и получить необходимую помощь без повторного заключения декларации.

При этом право на бесплатные медицинские услуги сохраняется в полном объеме.

Как узнать об отпуске врача

Обычно медицинские учреждения сообщают о плановом отсутствии врача заранее.

Информацию могут публиковать:

на официальном сайте медучреждения;

в социальных сетях;

на информационных стендах;

во время записи на прием.

Если для пациента важно попасть именно к своему врачу, он может дождаться его возвращения.

Куда обращаться в неотложных случаях

Если помощь нужна срочно, ждать возвращения семейного врача не стоит. В такой ситуации можно:

обратиться в ближайшую больницу;

вызвать скорую помощь по номеру 103.

Для получения неотложной медицинской помощи направление от семейного врача не требуется.

Какие услуги можно получить бесплатно

В НСЗУ напоминают, что семейный врач предоставляет широкий перечень бесплатных услуг. В частности пациенты могут бесплатно получить:

базовые анализы крови и мочи;

быстрые тесты на беременность, ВИЧ, гепатиты B и C, COVID-19 и тропонин;

электрокардиограмму;

проверку зрения;

отоскопию и офтальмоскопию;

профилактические осмотры и лечение распространенных заболеваний;

электронные рецепты;

вакцинацию по Национальному календарю прививок.

Также на первичном уровне медицинской помощи можно получить поддержку психического здоровья, пройти скрининг на стрессовые расстройства и при необходимости получить направление к профильному специалисту.

Как найти нового семейного врача

Каждый украинец имеет право самостоятельно выбрать семейного врача и заключить с ним декларацию. Найти врача можно несколькими способами:

через электронную карту мест оказания первичной медицинской помощи НСЗУ;

по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77;

через Кабинет пациента.

В НСЗУ отмечают, что по состоянию на начало мая 2026 года врачи первичного звена уже предоставили украинцам 28,9 млн медицинских услуг, из которых 7,7 млн получили дети. На финансирование первичной медицинской помощи с начала года было направлено более 11,6 млрд гривен.