Что делать, если семейный врач временно не принимает: четкая инструкция для украинцев

Когда семейный врач уходит в отпуск, многие пациенты начинают волноваться: нужно ли искать нового медика, перезаключать декларацию и куда обращаться в случае болезни.
РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины объясняет, как получить помощь во время отсутствия своего врача и какие бесплатные услуги остаются доступными.
Главное:
В НСЗУ объясняют, что декларация с семейным врачом продолжает действовать даже во время его отпуска.
На период отсутствия врача амбулатория или центр первичной медицинской помощи должны организовать замену. Поэтому пациент может обратиться к другому врачу в том же медучреждении и получить необходимую помощь без повторного заключения декларации.
При этом право на бесплатные медицинские услуги сохраняется в полном объеме.
Обычно медицинские учреждения сообщают о плановом отсутствии врача заранее.
Информацию могут публиковать:
Если для пациента важно попасть именно к своему врачу, он может дождаться его возвращения.
Если помощь нужна срочно, ждать возвращения семейного врача не стоит. В такой ситуации можно:
Для получения неотложной медицинской помощи направление от семейного врача не требуется.
В НСЗУ напоминают, что семейный врач предоставляет широкий перечень бесплатных услуг. В частности пациенты могут бесплатно получить:
Также на первичном уровне медицинской помощи можно получить поддержку психического здоровья, пройти скрининг на стрессовые расстройства и при необходимости получить направление к профильному специалисту.
Каждый украинец имеет право самостоятельно выбрать семейного врача и заключить с ним декларацию. Найти врача можно несколькими способами:
В НСЗУ отмечают, что по состоянию на начало мая 2026 года врачи первичного звена уже предоставили украинцам 28,9 млн медицинских услуг, из которых 7,7 млн получили дети. На финансирование первичной медицинской помощи с начала года было направлено более 11,6 млрд гривен.
Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске в Украине личного кабинета пациента, который позволяет онлайн подавать декларацию с семейным врачом, менять персональные данные и управлять доступом к медицинской информации без посещения медучреждения. Сервис доступен для совершеннолетних граждан и подростков от 14 лет с электронной подписью.
Также мы писали, когда врач может законно отказать в заключении декларации и что делать пациенту в такой ситуации. Отказ возможен только тогда, когда врач уже достиг лимита пациентов, а в других случаях он является неправомерным.
