Врач отказывает в подписании декларации: когда это нарушение и что делать
В медучреждениях украинцам иногда отказывают в заключении декларации с врачом. Самая частая причина - превышенный лимит пациентов. Впрочем, в некоторых случаях отказ может быть неправомерным.
Что делать в таких ситуациях, в комментарии для РБК-Украина рассказали в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).
Какой лимит пациентов имеет врач
Семейные врачи, терапевты и педиатры имеют определенный лимит деклараций, которые они подписывают с пациентами:
- семейный врач - 1800 деклараций;
- терапевт - 2000 деклараций;
- педиатр - 900 деклараций.
Если врач достиг лимита, то он на свое усмотрение принимает решение о заключении декларации сверх нормы и имеет право отказать в ее подписании. Если же нет - отказ является нарушением.
"Если врач не достиг лимита - он не может отказать в заключении декларации", - отметили в НСЗУ.
Как проверить, есть ли у врача свободные места
Информация о количестве подписанных деклараций доступна онлайн - на Электронной карте мест оказания первичной медицинской помощи на сайте НСЗУ: edata.e-health.gov.ua.
На карте можно:
- выбрать населенный пункт;
- выбрать форму собственности (коммунальная, частная, ФОП);
- выбрать специализацию врача;
- ввести ФИО конкретного врача.
Дашборд покажет:
- адрес и график работы медучреждения;
- контакты;
- сколько деклараций уже имеет каждый врач.
Как заключить декларацию с врачом
Прежде всего через регистратуру запишитесь на прием к выбранному врачу. Возьмите с собой:
- паспорт;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении (если заключаете декларацию на ребенка);
- телефон (получите СМС с кодом подтверждения).
После этого работник внесет ваши данные в электронную систему здравоохранения. Вы получите СМС с кодом введите его для подтверждения.
После этого декларацию распечатают и вы должны проверить данные. Подпишите два экземпляра декларации - один остается у вас, второй у врача.
Заключение декларации бесплатное
Подписать декларацию можно как в коммунальном, так и в частном медучреждении. Плата за первый визит, подписание или смену врача - запрещена.
"Вымогательство средств за заключение декларации или за первый визит - неправомерно. Также нет ограничений на количество обращений к врачу или получения направлений", - уточнили в НСЗУ.
Если вам отказали в заключении декларации - проверьте, действительно ли врач достиг лимита. Если нет - обращайтесь к руководству учреждения или НСЗУ.
Ранее РБК-Украина писало, как узнать, с каким семейным врачом заключена декларация, если вы об этом забыли. Сделать это можно с помощью копии декларации, обращения в медучреждение, электронного дашборда НСЗУ или через контакт-центр.
Напомним, украинцы могут в любой момент сменить семейного врача - для этого достаточно подписать новую декларацию, старая аннулируется автоматически. Также можно расторгнуть декларацию без заключения новой, подав заявление в медучреждение. Ограничений на количество смен врача нет.
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