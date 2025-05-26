Врач отказывает в подписании декларации: когда это нарушение и что делать

В медучреждениях украинцам иногда отказывают в заключении декларации с врачом. Самая частая причина - превышенный лимит пациентов. Впрочем, в некоторых случаях отказ может быть неправомерным.

Что делать в таких ситуациях, в комментарии для РБК-Украина рассказали в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

Какой лимит пациентов имеет врач

Семейные врачи, терапевты и педиатры имеют определенный лимит деклараций, которые они подписывают с пациентами:

семейный врач - 1800 деклараций;

терапевт - 2000 деклараций;

педиатр - 900 деклараций.

Если врач достиг лимита, то он на свое усмотрение принимает решение о заключении декларации сверх нормы и имеет право отказать в ее подписании. Если же нет - отказ является нарушением.

"Если врач не достиг лимита - он не может отказать в заключении декларации", - отметили в НСЗУ.

Как проверить, есть ли у врача свободные места

Информация о количестве подписанных деклараций доступна онлайн - на Электронной карте мест оказания первичной медицинской помощи на сайте НСЗУ: edata.e-health.gov.ua.

На карте можно:

выбрать населенный пункт;

выбрать форму собственности (коммунальная, частная, ФОП);

выбрать специализацию врача;

ввести ФИО конкретного врача.

Дашборд покажет:

адрес и график работы медучреждения;

контакты;

сколько деклараций уже имеет каждый врач.

Как заключить декларацию с врачом

Прежде всего через регистратуру запишитесь на прием к выбранному врачу. Возьмите с собой:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении (если заключаете декларацию на ребенка);

телефон (получите СМС с кодом подтверждения).

После этого работник внесет ваши данные в электронную систему здравоохранения. Вы получите СМС с кодом введите его для подтверждения.

После этого декларацию распечатают и вы должны проверить данные. Подпишите два экземпляра декларации - один остается у вас, второй у врача.

Заключение декларации бесплатное

Подписать декларацию можно как в коммунальном, так и в частном медучреждении. Плата за первый визит, подписание или смену врача - запрещена.

"Вымогательство средств за заключение декларации или за первый визит - неправомерно. Также нет ограничений на количество обращений к врачу или получения направлений", - уточнили в НСЗУ.

Если вам отказали в заключении декларации - проверьте, действительно ли врач достиг лимита. Если нет - обращайтесь к руководству учреждения или НСЗУ.