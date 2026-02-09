Медицинская декларация онлайн: украинцам разрешили менять данные и врача за несколько кликов

В Украине запустили личный кабинет пациента. Теперь украинцы могут онлайн подавать декларацию врачу, менять персональные данные и управлять доступом к медицинской информации без посещения больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

Кто может воспользоваться сервисом

Кабинет доступен для всех совершеннолетних граждан, а также для подростков в возрасте от 14 до 18 лет при наличии электронной подписи.

Они могут просматривать свои данные, а при подтвержденной гражданской дееспособности - подавать декларации и вносить изменения в персональную информацию.

Какие функции уже доступны

Сейчас пользователи могут:

просматривать и обновлять персональные данные в электронной системе здравоохранения;

просматривать действующие и предыдущие декларации с врачом;

искать врача и подавать декларацию онлайн;

управлять доступами к электронным кабинетам, которым предоставлено разрешение на обработку персональных данных.

Доступ к медицинской карте, в частности анализов, рецептов и диагнозов, планируют добавлять постепенно на следующих этапах развития сервиса.

Как воспользоваться кабинетом

Войти в кабинет пациента можно через государственные или частные е-кабинеты, которые имеют одинаковые базовые функции, но могут отличаться дополнительными возможностями.

Пользователь может выбрать любой из доступных сервисов, перечень которых постепенно будет расширяться.

Где получить помощь

Если во время пользования кабинетом пациента возникли вопросы, сначала стоит обратиться в раздел "Частые вопросы" на специальном портале - там собраны ответы на большинство типичных обращений.

В случае технических проблем, например если не удается войти в систему, пользователи государственного кабинета могут создать обращение на портале поддержки, выбрав категорию "Технические вопросы". Если используется другой сервис, необходимо обратиться непосредственно в его службу поддержки.

Если вопрос касается персональных данных - например, нужно исправить дублирование информации или изменить РНУКПН - следует оставить обращение на портале поддержки, выбрав категорию "Контекстные вопросы".