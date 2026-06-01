Що робити, якщо сімейний лікар тимчасово не приймає: чітка інструкція для українців

Декларація в силі: Під час відпустки чи тимчасової відсутності вашого сімейного лікаря укладена з ним декларація залишається чинною.

Хто замінить: Медичний заклад зобов'язаний самостійно організувати заміну.

Безоплатні послуги: Весь пакет гарантованих послуг первинної ланки залишається повністю безкоштовним.

Де знайти інформацію: Про планову відпустку лікаря заклади повідомляють заздалегідь на своїх сайтах, у соцмережах, на стендах або безпосередньо під час запису.

Невідкладні випадки: Якщо людині стало зле раптово, чекати на повернення лікаря не треба - слід звертатися до найближчої лікарні або викликати "швидку".

Офіційна статистика: У НСЗУ зазначають, що станом на початок травня 2026 року лікарі первинної ланки вже надали українцям 28,9 млн медичних послуг.

Що робити, якщо лікар тимчасово не приймає

У НСЗУ пояснюють, що декларація із сімейним лікарем продовжує діяти навіть під час його відпустки.

На період відсутності лікаря амбулаторія або центр первинної медичної допомоги повинні організувати заміну. Тому пацієнт може звернутися до іншого лікаря в тому самому медзакладі та отримати необхідну допомогу без повторного укладання декларації.

При цьому право на безоплатні медичні послуги зберігається в повному обсязі.

Як дізнатися про відпустку лікаря

Зазвичай медичні заклади повідомляють про планову відсутність лікаря заздалегідь.

Інформацію можуть публікувати:

на офіційному сайті медзакладу;

у соціальних мережах;

на інформаційних стендах;

під час запису на прийом.

Якщо для пацієнта важливо потрапити саме до свого лікаря, він може дочекатися його повернення.

Куди звертатися у невідкладних випадках

Якщо допомога потрібна терміново, чекати на повернення сімейного лікаря не варто. У такій ситуації можна:

звернутися до найближчої лікарні;

викликати швидку допомогу за номером 103.

Для отримання невідкладної медичної допомоги направлення від сімейного лікаря не потрібне.

Які послуги можна отримати безкоштовно

У НСЗУ нагадують, що сімейний лікар надає широкий перелік безоплатних послуг. Зокрема пацієнти можуть безкоштовно отримати:

базові аналізи крові та сечі;

швидкі тести на вагітність, ВІЛ, гепатити B і C, COVID-19 та тропонін;

електрокардіограму;

перевірку зору;

отоскопію та офтальмоскопію;

профілактичні огляди та лікування поширених захворювань;

електронні рецепти;

вакцинацію за Національним календарем щеплень.

Також на первинному рівні медичної допомоги можна отримати підтримку психічного здоров'я, пройти скринінг на стресові розлади та за потреби отримати направлення до профільного спеціаліста.

Як знайти нового сімейного лікаря

Кожен українець має право самостійно обрати сімейного лікаря та укласти з ним декларацію. Знайти лікаря можна кількома способами:

через електронну карту місць надання первинної медичної допомоги НСЗУ;

за номером контакт-центру НСЗУ 16-77;

через Кабінет пацієнта.

У НСЗУ зазначають, що станом на початок травня 2026 року лікарі первинної ланки вже надали українцям 28,9 млн медичних послуг, з яких 7,7 млн отримали діти. На фінансування первинної медичної допомоги від початку року було спрямовано понад 11,6 млрд гривень.