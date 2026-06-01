Що робити, якщо сімейний лікар тимчасово не приймає: чітка інструкція для українців

Коли сімейний лікар іде у відпустку, багато пацієнтів починають хвилюватися: чи потрібно шукати нового медика, переукладати декларацію та куди звертатися у разі хвороби.
РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я України пояснює, як отримати допомогу під час відсутності свого лікаря та які безкоштовні послуги залишаються доступними.
Головне:
У НСЗУ пояснюють, що декларація із сімейним лікарем продовжує діяти навіть під час його відпустки.
На період відсутності лікаря амбулаторія або центр первинної медичної допомоги повинні організувати заміну. Тому пацієнт може звернутися до іншого лікаря в тому самому медзакладі та отримати необхідну допомогу без повторного укладання декларації.
При цьому право на безоплатні медичні послуги зберігається в повному обсязі.
Зазвичай медичні заклади повідомляють про планову відсутність лікаря заздалегідь.
Інформацію можуть публікувати:
Якщо для пацієнта важливо потрапити саме до свого лікаря, він може дочекатися його повернення.
Якщо допомога потрібна терміново, чекати на повернення сімейного лікаря не варто. У такій ситуації можна:
Для отримання невідкладної медичної допомоги направлення від сімейного лікаря не потрібне.
У НСЗУ нагадують, що сімейний лікар надає широкий перелік безоплатних послуг. Зокрема пацієнти можуть безкоштовно отримати:
Також на первинному рівні медичної допомоги можна отримати підтримку психічного здоров'я, пройти скринінг на стресові розлади та за потреби отримати направлення до профільного спеціаліста.
Кожен українець має право самостійно обрати сімейного лікаря та укласти з ним декларацію. Знайти лікаря можна кількома способами:
У НСЗУ зазначають, що станом на початок травня 2026 року лікарі первинної ланки вже надали українцям 28,9 млн медичних послуг, з яких 7,7 млн отримали діти. На фінансування первинної медичної допомоги від початку року було спрямовано понад 11,6 млрд гривень.
Раніше РБК-Україна розповідало про запуск в Україні особистого кабінету пацієнта, який дозволяє онлайн подавати декларацію з сімейним лікарем, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування медзакладу. Сервіс доступний для повнолітніх громадян і підлітків від 14 років з електронним підписом.
Також ми писали, коли лікар може законно відмовити в укладенні декларації та що робити пацієнту в такій ситуації. Ввідмова можлива лише тоді, коли лікар уже досяг ліміту пацієнтів, а в інших випадках вона є неправомірною.
