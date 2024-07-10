RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что бы ни делала Россия - происходит обратное. Украина станет членом НАТО и ЕС, - Стубб

Фото: Александр Стубб, президент Финляндии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Единственная вещь, которую понимает Российская Федерация - это сила. В частности ей следует понять, что бы она ни делала - происходит прямо противоположное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба во время пресс-конференции.

"Единственная вещь, которую понимают Путин и Россия - это сила. И Путин (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) и Россия должны понимать: что бы они ни собирались сделать - происходит прямо противоположное. Они хотели русифицировать Украину - она стала европейской. Они хотели предотвратить членство Украины в ЕС - она станет членом Евросоюза. Они хотели предотвратить расширение НАТО - Украина станет членом НАТО. Финляндия и Швеция стали членами НАТО", - заявил Стубб. 

Вступление Украины в ЕС

В конце февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны, Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз (ЕС). Позже стране был предоставлен статус кандидата на членство. В декабре 2023 года на саммите лидеров ЕС было принято решение о начале переговоров по членству Украины в блоке. Переговоры, в свою очередь, официально начались уже 25 июня.

Вступление Украины в НАТО

С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО. Одним из основных вопросов заседания является потенциальное членство Украины в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев понимает, что не получит официального приглашения в НАТО во время саммита, но надеется увидеть "нечто похожее на приглашение".

Госсекретарь США Энтони Блинкен несколько месяцев назад заявил, что на саммите в Вашингтоне планируется обсуждение разработки "дорожной карты" для вступления Украины в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзНАТОФинляндияВойна в Украине