Что бы ни делала Россия - происходит обратное. Украина станет членом НАТО и ЕС, - Стубб

"Единственная вещь, которую понимают Путин и Россия - это сила. И Путин (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) и Россия должны понимать: что бы они ни собирались сделать - происходит прямо противоположное. Они хотели русифицировать Украину - она стала европейской. Они хотели предотвратить членство Украины в ЕС - она станет членом Евросоюза. Они хотели предотвратить расширение НАТО - Украина станет членом НАТО. Финляндия и Швеция стали членами НАТО", - заявил Стубб.

Вступление Украины в ЕС

В конце февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны, Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз (ЕС). Позже стране был предоставлен статус кандидата на членство. В декабре 2023 года на саммите лидеров ЕС было принято решение о начале переговоров по членству Украины в блоке. Переговоры, в свою очередь, официально начались уже 25 июня.

Вступление Украины в НАТО

С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО. Одним из основных вопросов заседания является потенциальное членство Украины в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев понимает, что не получит официального приглашения в НАТО во время саммита, но надеется увидеть "нечто похожее на приглашение".

Госсекретарь США Энтони Блинкен несколько месяцев назад заявил, что на саммите в Вашингтоне планируется обсуждение разработки "дорожной карты" для вступления Украины в НАТО.