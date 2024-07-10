Що б не робила Росія - відбувається протилежне. Україна стане членом НАТО й ЄС, - Стубб

"Єдина річ, яку розуміють Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) і Росія - це сила. І Путін і Росія повинні розуміти: що б вони не збиралися зробити - відбувається прямо протилежне. Вони хотіли русифікувати Україну - вона стала європейською. Вони хотіли запобігти членству України в ЄС - вона стане членом Євросоюзу. Вони хотіли запобігти розширенню НАТО - Україна стане членом НАТО. Фінляндія і Швеція стали членами НАТО", - заявив Стубб.

Вступ України до ЄС

Наприкінці лютого 2022 року, після початку повномасштабної війни, Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу (ЄС). Пізніше країні був наданий статус кандидата на членство. У грудні 2023 року на саміті лідерів ЄС було прийнято рішення про початок переговорів щодо членства України в блоці. Переговори, своєю чергою, офіційно розпочались вже 25 червня.

Вступ України до НАТО

З 9 по 11 липня у Вашингтоні проходить саміт НАТО. Одне з основних питань засідання є потенційне членство України в Альянсі.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ розуміє, що не отримає офіційного запрошення до НАТО під час саміту, але сподівається побачити "щось схоже на запрошення".

Держсекретар США Ентоні Блінкен кілька місяців тому заявив, що на саміті у Вашингтоні планується обговорення розробки "дорожньої карти" для вступу України до НАТО.