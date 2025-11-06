Что посеешь, то и пожнешь: ПЦУ объяснила, почему карма и реинкарнация - не для христиан

Почему именно христиане не верят в карму

В ПЦУ рассказали, что христиане, если сказать коротко, в карму не верят. Это объясняется тем, что многие аспекты представлений о ней прямо противоречат христианскому учению:

о жизни и смерти;

о временном бытии и вечности;

о призвании человека.

Христиане верят в Промысел Божий и возможность исправления и покаяния.

"Они имеют призвание и обязанность достигать спасения в этой единственной земной жизни, чтобы продолжить жить в вечности", - объяснили в ПЦУ.

Что означает "карма" и как она воспринимается

Украинцам рассказали, что понятие "карма" в переводе с санскрита означает "действие, деяние, ритуал".

При этом в некоторых религиях Востока (буддизме, индуизме, джайнизме и других) карма - это "закон возмездия".

"Которым, согласно совокупности совершенных человеком и его предками поступков, определяется характер его дальнейшего перевоплощения после смерти", - поделились в ПЦУ.

Следовательно, по сути, карма воспринимается "как нечто негативное, что "прилипает" к человеку и сопровождает его в процессе реинкарнации, то есть перевоплощения, перерождения души в разных жизнях".

Почему христианство "далеко" от реинкарнации

Согласно информации ПЦУ, первое существенное отличие между христианством и религиями, исповедующими реинкарнацию, заключается именно в "вечности после жизни".

"Христиане знают, что после телесной смерти бытие не заканчивается, а есть вечность, которую мы выбираем себе здесь, во время земной жизни, нашими поступками и делами", - объяснили украинцам.

Сообщается, что "зная из Божьего откровения, что жизнь человека уникальна, что после смерти телесной есть не какое-то новое перерождение, но посмертная жизнь души в ожидании будущего телесного воскресения и вечности" - верующие ПЦУ не воспринимают мысли о том, что после смерти станут кем-то другим, нежели были.

"Скажем, другой личностью, деревом или птичкой", - уточнили в ПЦУ.

В качестве доказательства приводятся слова из Священного Писания: "И как людям определено один раз умереть, а потом суд, так и Христос, один раз принеся Себя в жертву, чтобы взять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его спасения".

"Как видим, Писание четко отрицает возможность многократных перевоплощений людей и их превращений в другую личность, существо или предмет", - подчеркнули в ПЦУ.

Существует ли в христианстве понятие кармы (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Как карма "не вяжется" с вопросом прощения

Еще одно существенное отличие между христианством и некоторыми другими религиями заключается в вопросе прощения.

Так, например, в учении индуизма отсутствует Бог, который прощает человека, милует, дарует спасение. Поэтому там карма приобретает чисто формальный, механический характер.

"Так, если в этой жизни люди здоровы, богаты - то в прошлом они "насобирали" хорошую карму. Если же люди страдают и болеют, то получают "возмездие" за ошибки и грехи прошлых жизней", - объяснили в ПЦУ.

Отмечается, что исходя из этого "в учении кармы грех и наказание имеют чисто формальные, математические взаимоотношения".

"Здесь нет Милосердного Бога, Спасителя, Который искупил человеческие грехи и призывает всех к покаянию, давая прощение тем, кто уже кается", - отметили в ПЦУ.

Речь идет о том, что "закон кармы неуклонно собирает все зло, сделанное человеком в течение его многих "перевоплощений", заставляя расплачиваться за предыдущие грехи, страдать сейчас".

Как могло сформироваться учение о карме

"Скорее всего, учение о карме возникло как попытка объяснить природу страданий человека, когда в этих страданиях нет его видимой вины", - предположили в ПЦУ.

В то же время отмечается: если в него углубиться, то получается, что "закон кармы определенным образом "узаконивает" несправедливость".

"Ведь после телесной смерти личность человека "распадается", а новая, возникшая якобы в результате реинкарнации, не может понять, за какой именно проступок она должна расплачиваться", - объяснили в ПЦУ.

Следовательно, получается так, что человек "не может вынести из своих страданий никакого морального урока".

Вместо этого остается "просто ощущение жизненной несправедливости и обреченности".

Чем отличается карма от Промысла Божьего

"Учение о карме превращает человека из свободной личности в винтик кармического механизма, лишая его свободы воли. Человек в рамках этой концепции становится слепой марионеткой", - рассказали в ПЦУ.

Между тем христианство:

отвергает эту кармическую обреченность, которая сохраняется во многих перевоплощениях;

учит о том, что человек живет только один раз, и что в его единственной земной жизни действует Промысел Божий, который способствует его спасению.

"Промысел Божий - это реализация благой Божьей воли обо всем, что существует на Земле в пространстве и времени. Он направляет все Божье творение на благо, помогает всему доброму, пресекает зло", - подчеркнули в ПЦУ.

Ведь "человека Бог создал по Своему образу, Он из любви даровал человеку великий дар свободы и никогда не нарушает его, не совершает насилия над человеком".

Отмечается при этом, что свобода - это всегда выбор, а выбор - это ответственность, последствия.

Следовательно, зло и страдания в понимании христианства - это следствие неправильного, ошибочного выбора человека, который всегда можно исправить (покаявшись и получив прощение от Бога).

Карма же такой возможности не дает.

"Мы как христиане верим, что все наши поступки, намерения, дела и даже бездействие формируют наше будущее, причем не только после телесной смерти, но и сейчас, во время земной жизни", - рассказали в ПЦУ.

Речь идет о том, что люди - свободны выбирать свое будущее, не являются марионетками "судьбы" или "кармы".

"Мы являемся детьми Божьими. "Не обманывайтесь: Бог пренебрежительным не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Кто сеет для плоти своей, от плоти пожнешь тление, а кто сеет для духа, от духа пожнешь жизнь вечную", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)