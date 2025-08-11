Что предусматривает мирная сделка между Арменией и Азербайджаном: появился текст

Мирная сделка предусматривает, что Армения и Азербайджан "не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать таковых в будущем". Страны пообещали уважать суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга.

"Стороны не будут предпринимать никаких действий, включая планирование, подготовку, поощрение и поддержку таких действий, направленных полностью или частично на нарушение или подрыв территориальной целостности или политического единства другой стороны", - сказано в документе.

Также Армения и Азербайджан в рамках мирной сделки пообещали воздержаться от применения силы или угрозы её применения против территориальной целостности или политической независимости в отношениях друг с другом.

Две страны больше не будут размещать на своих границах силы третьих сторон.

Мирная сделка предусматривает, что Армения и Азербайджан по итогам переговоров между пограничными комиссиями заключат еще одно соглашение о делимитации и демаркации государственной границы.