Що передбачає мирна угода між Вірменією та Азербайджаном: з'явився текст

Мирна угода передбачає, що Вірменія та Азербайджан "не мають територіальних претензій одна до одної і не висуватимуть таких у майбутньому". Країни пообіцяли поважати суверенітет, територіальну цілісність, недоторканність міжнародних кордонів і політичну незалежність одна одної.

"Сторони не вживатимуть жодних дій, включно з плануванням, підготовкою, заохоченням і підтримкою таких дій, спрямованих повністю або частково на порушення або підрив територіальної цілісності або політичної єдності іншої сторони", - ідеться в документі.

Також Вірменія та Азербайджан у рамках мирної угоди пообіцяли утриматися від застосування сили чи загрози її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності у відносинах один з одним.

Дві країни більше не розміщуватимуть на своїх кордонах сили третіх сторін.

Мирна угода передбачає, що Вірменія та Азербайджан за підсумками переговорів між прикордонними комісіями укладуть ще одну угоду про делімітацію та демаркацію державного кордону.