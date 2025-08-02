ua en ru
Сб, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Почему мы не обращаемся к психологу, даже когда жизненно необходимо: как избавиться от страхов и стереотипов

Суббота 02 августа 2025 14:11
UA EN RU
Почему мы не обращаемся к психологу, даже когда жизненно необходимо: как избавиться от страхов и стереотипов Почему мы не идем к психологу, когда нужно (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Психологическая помощь до сих пор остается темой, которую многие обходят стороной. Даже в кризисе мы продолжаем "держаться", откладывать заботу о себе и молча нести внутреннее бремя. Но такая выдержка - не всегда о силе. Часто это - следствие глубоко укоренившегося страха из прошлого.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала семейный психолог Анна Богомолец.

Почему мы боимся просить помощи

"В нашей культуре до сих пор живет старый сценарий - сильный должен справляться сам, а обращение за помощью воспринимается как признак слабости или поражения", - объясняет психолог.

Этот страх берет начало из опыта поколений, где откровенность была табуирована, а психотерапия ассоциировалась с клеймом или изоляцией. Многих парализует мысль, что придется потерять контроль или раскрыть свои раны перед посторонним человеком.

"Мы боимся потерять контроль, раскрыть свои глубокие раны и быть понятыми неправильно. Но настоящая смелость - это не скрывать боль, а позволить себе ее почувствовать и обработать с поддержкой", - говорит эксперт.

Как влияет негативный опыт

Еще один барьер - непонимание, кто именно такой психолог и как работает терапия. Есть много направлений, стилей, школ, и не каждый специалист может подойти.

"Негативный опыт с одним специалистом легко превращается в общее разочарование в терапии, и человек закрывается, отказываясь от поиска пути к себе", - отмечает Анна Богомолец.

Но важно понимать: отказ от помощи - это не проявление силы, а потеря доступа к собственному ресурсу.

"Мы привыкли убегать - в работу, телефоны, сериалы, вечеринки, разговоры о других. Но от себя не убежишь", - говорит психолог.

По ее словам, психотерапия - это не о "починить себя" или "устранить недостатки". Это - пространство для честной встречи с собой, без масок и украшений.

"В самом слове психотерапия - psyche (душа) и therapeia (забота, служение). Это мягкий путь домой - туда, где тебя давно ждешь ты сам", - подытоживает Анна Богомолец.

Психолог, психотерапевт и психиатр - в чем разница

Многих останавливает не только страх, но и путаница в ролях специалистов. Стоит понимать разницу между ними:

  • психолог - это специалист с базовым психологическим образованием, который помогает лучше понимать свои эмоции, поведение, внутренние конфликты. Психолог не назначает медикаментов и не ставит психиатрических диагнозов.
  • психотерапевт - это психолог или врач, который дополнительно получил специализацию по психотерапии. Он работает с более глубокими травмами, эмоциональными паттернами и помогает менять не только симптомы, но и образ жизни, восприятие себя и других.
  • психиатр - это врач с медицинским образованием, который специализируется на психических расстройствах. Психиатр имеет право назначать медикаментозное лечение и работает в случаях, когда требуется медицинская поддержка, например, при депрессии, тревожных или биполярных расстройствах.

Понимание этой разницы помогает выбрать именно того специалиста, который сейчас нужен, и не бояться обращаться.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Психиатр
Новости
Все решится 8 августа? Дедлайн от Трампа, переговорный стол в Турции и дерзость Путина - дайджест недели
Все решится 8 августа? Дедлайн от Трампа, переговорный стол в Турции и дерзость Путина - дайджест недели
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому