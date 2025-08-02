Почему мы не обращаемся к психологу, даже когда жизненно необходимо: как избавиться от страхов и стереотипов

Психологическая помощь до сих пор остается темой, которую многие обходят стороной. Даже в кризисе мы продолжаем "держаться", откладывать заботу о себе и молча нести внутреннее бремя. Но такая выдержка - не всегда о силе. Часто это - следствие глубоко укоренившегося страха из прошлого.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала семейный психолог Анна Богомолец .

Почему мы боимся просить помощи

"В нашей культуре до сих пор живет старый сценарий - сильный должен справляться сам, а обращение за помощью воспринимается как признак слабости или поражения", - объясняет психолог.

Этот страх берет начало из опыта поколений, где откровенность была табуирована, а психотерапия ассоциировалась с клеймом или изоляцией. Многих парализует мысль, что придется потерять контроль или раскрыть свои раны перед посторонним человеком.

"Мы боимся потерять контроль, раскрыть свои глубокие раны и быть понятыми неправильно. Но настоящая смелость - это не скрывать боль, а позволить себе ее почувствовать и обработать с поддержкой", - говорит эксперт.

Как влияет негативный опыт

Еще один барьер - непонимание, кто именно такой психолог и как работает терапия. Есть много направлений, стилей, школ, и не каждый специалист может подойти.

"Негативный опыт с одним специалистом легко превращается в общее разочарование в терапии, и человек закрывается, отказываясь от поиска пути к себе", - отмечает Анна Богомолец.

Но важно понимать: отказ от помощи - это не проявление силы, а потеря доступа к собственному ресурсу.

"Мы привыкли убегать - в работу, телефоны, сериалы, вечеринки, разговоры о других. Но от себя не убежишь", - говорит психолог.

По ее словам, психотерапия - это не о "починить себя" или "устранить недостатки". Это - пространство для честной встречи с собой, без масок и украшений.

"В самом слове психотерапия - psyche (душа) и therapeia (забота, служение). Это мягкий путь домой - туда, где тебя давно ждешь ты сам", - подытоживает Анна Богомолец.

Психолог, психотерапевт и психиатр - в чем разница

Многих останавливает не только страх, но и путаница в ролях специалистов. Стоит понимать разницу между ними:

психолог - это специалист с базовым психологическим образованием, который помогает лучше понимать свои эмоции, поведение, внутренние конфликты. Психолог не назначает медикаментов и не ставит психиатрических диагнозов.

- это специалист с базовым психологическим образованием, который помогает лучше понимать свои эмоции, поведение, внутренние конфликты. Психолог не назначает медикаментов и не ставит психиатрических диагнозов. психотерапевт - это психолог или врач, который дополнительно получил специализацию по психотерапии. Он работает с более глубокими травмами, эмоциональными паттернами и помогает менять не только симптомы, но и образ жизни, восприятие себя и других.

- это психолог или врач, который дополнительно получил специализацию по психотерапии. Он работает с более глубокими травмами, эмоциональными паттернами и помогает менять не только симптомы, но и образ жизни, восприятие себя и других. психиатр - это врач с медицинским образованием, который специализируется на психических расстройствах. Психиатр имеет право назначать медикаментозное лечение и работает в случаях, когда требуется медицинская поддержка, например, при депрессии, тревожных или биполярных расстройствах.

Понимание этой разницы помогает выбрать именно того специалиста, который сейчас нужен, и не бояться обращаться.