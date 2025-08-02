Что делать, если у близкого человека панические атаки или ПТСР: советы психотерапевта

Состояние паники или посттравматической реакции у близкого человека может вызвать растерянность и страх. Но главное в таких ситуациях - не паниковать вместе с ним.

Об этом в "Подкасте вслепую: 12 шагов к безбарьерности" рассказал психотерапевт и психиатр Александр Авдеев.

Что такое паническая атака

"Паническая атака - это внезапный приступ сильного страха с физическими проявлениями: учащенное сердцебиение, дрожь, ощущение нехватки воздуха. В этом состоянии тревога ощущается телом, и именно эти ощущения часто воспринимаются как угроза жизни", - объясняет Авдеев.

В этот момент важно не кричать, не давить, не требовать "взять себя в руки". Лучше всего - быть рядом, помочь сосредоточиться на настоящем моменте, не избегать ситуации и просто дождаться, пока состояние пройдет.

Если панические атаки повторяются, это уже повод обратиться к специалисту, ведь они могут быть симптомом панического или другого расстройства.

Что такое ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство - более сложное и длительное состояние, которое возникает после психологической травмы. Оно сопровождается повторными флешбеками, тревожным возбуждением, диссоциацией.

"Человек может быть еще внутри травматического опыта, оставаться в состоянии мобилизации и просто не иметь ресурса на разговоры или восстановление", - отмечает Авдеев.

Терапия ПТСР - длительный процесс, который требует профессионального сопровождения и времени. Давление со стороны близких, требования объяснений или чрезмерная активность могут только углубить изоляцию.

Что могут сделать близкие: 5 важных вещей

Александр Авдеев сравнивает чрезмерную настойчивость с физическим давлением.

"Если на ладонь давят, она автоматически сопротивляется. Именно так работает психика человека, который пережил травму", - говорит он.

Что помогает:

быть рядом. Просто физическое присутствие - уже форма поддержки.

не давить. Не требовать объяснений или реакций.

дать время. Человек должен сам почувствовать, когда готов говорить.

проявлять терпение. Даже молчаливое - оно снижает тревогу.

поддержать обращение к специалисту. Но не принуждением, а деликатным приглашением к помощи.

"После травмы человеку может быть сложно адаптироваться к новым обстоятельствам и начать говорить о своих переживаниях. Но искренняя поддержка, терпение и готовность быть рядом - это именно то, что открывает путь к восстановлению", - заключает психотерапевт.