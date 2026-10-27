Что получит Украина, если в Израиле к власти придет оппозиция: объяснение экспертов

Кто бросает вызов Нетаньяху

В этот раз против премьера выступила объединенная оппозиция из четырех достаточно разных сил:

альянс "Вместе" Нефтали Беннета и Яира Лапида;

право-светская партия "Наш дом Израиль";

центристская "Яшар" Гади Айзенкота;

левоцентристская партия "Демократы".

Что изменится для Украины

"Партии оппозиции на декларативном уровне гораздо больше Украины, чем партии коалиции", - рассказала РБК-Украина адвокат и журналистка израильского издания Maariv Софи Рон-Мория.

Для Украины это может означать более активный диалог по противодействию Ирану, более эффективный обмен опытом в борьбе с дронами и сотрудничество в других сферах. Кроме того, оппозиция стремится возобновить отношения с Евросоюзом, что для Украины тоже положительный сигнал.

В чем разница с Нетаньяху

В вопросах безопасности, в частности по Ирану и ХАМАСу, позиции власти и оппозиции отличаются разве что риторикой.

"Единственное, в чем оппозиционные партии отличаются от власти, – они все же не готовы продолжать войну в том формате, в котором ее ведет Нетаньяху", – пояснил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Один из собеседников РБК-Украина сравнивает возможные изменения с Венгрией после ухода Орбана: внешняя политика заметно меняется, но в пределах готовности принять общество.