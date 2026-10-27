Что получит Украина, если в Израиле к власти придет оппозиция: объяснение экспертов

Объединенная израильская оппозиция на словах значительно больше поддерживает Украину, чем коалиция Биньямина Нетаньяху. В случае ее победы Украина может рассчитывать на более активный диалог по противодействию Ирану и обмен опытом в борьбе с дронами.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
В этот раз против премьера выступила объединенная оппозиция из четырех достаточно разных сил:
"Партии оппозиции на декларативном уровне гораздо больше Украины, чем партии коалиции", - рассказала РБК-Украина адвокат и журналистка израильского издания Maariv Софи Рон-Мория.
Для Украины это может означать более активный диалог по противодействию Ирану, более эффективный обмен опытом в борьбе с дронами и сотрудничество в других сферах. Кроме того, оппозиция стремится возобновить отношения с Евросоюзом, что для Украины тоже положительный сигнал.
В вопросах безопасности, в частности по Ирану и ХАМАСу, позиции власти и оппозиции отличаются разве что риторикой.
"Единственное, в чем оппозиционные партии отличаются от власти, – они все же не готовы продолжать войну в том формате, в котором ее ведет Нетаньяху", – пояснил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
Один из собеседников РБК-Украина сравнивает возможные изменения с Венгрией после ухода Орбана: внешняя политика заметно меняется, но в пределах готовности принять общество.
Кампания в Израиле выходит на финиш в острой атмосфере. В преддверии выборов Нетаньяху опубликовал в соцсети X сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом. Между тем, в самом Тель-Авиве тысячи людей вышли на митинг против премьера.
Нетаньяху заручился поддержкой Вашингтона: президент США Дональд Трамп поддержал его накануне выборов.