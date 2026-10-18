ua en ru
Вс, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп поддержал Нетаньяху накануне выборов в Израиле

21:16 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Трамп поддержал Нетаньяху накануне выборов в Израиле Фото: Беньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Менее чем за две недели до выборов в Израиле президент США Дональд Трамп открыто поддержал премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которые давно ждал такого шага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В сообщении в соцсетях Трамп назвал Нетаньяху "великим премьер-министром-воином" и заявил о своей "полной и безоговорочной поддержке Биби Нетаньяху".

В то же время американский президент предположил, что война с Ираном может возобновиться. По его словам, это произойдет, если Тегеран не изменит своего поведения.

Нетаньяху оперативно отреагировал на заявление Трампа, поблагодарив его за "огромную поддержку и совместную работу".

Поддержка американского лидера последовала после длительной неопределенности и не смогла полностью скрыть напряженность, периодически возникающую в отношениях между двумя политиками.

На протяжении многих лет накануне выборов израильтяне видели на автомагистралях страны билборды с изображением Нетаньяху рядом с Трампом и лозунгом "Другая лига".

Однако менее чем за две недели до голосования, запланированного на 27 октября, рекламные щиты премьера снова появились, но на этот раз уже без американского президента. Трамп по-прежнему фигурирует в некоторых предвыборных видеороликах партии "Ликуд", которую возглавляет Нетаньяху. Однако его отсутствие на билбордах может свидетельствовать о более глубоких проблемах в отношениях между политиками, чем просто об изменении рекламной стратегии.

До воскресенья Трамп воздерживался от публичной поддержки израильского премьера. В начале месяца в интервью журналу Time он заявил, что больше не участвует в политике Израиля.

В четверг в интервью Newsmax глава Белого дома рассказал, что Нетаньяху хотел бы видеть его вовлеченным в избирательную кампанию. Трамп подчеркнул, что у него с премьером "очень хорошие отношения", однако тогда не стал прямо поддерживать его кандидатуру.

На вопрос, доверяет ли он Нетаньяху, президент США ответил: "Я никому в мире политики не доверяю".

Кстати, недавно стало известно, что Трамп и Нетаньяху разошлись во мнениях относительно войны с Ираном.

Кроме того, президент США заявил, что выдвинул своему союзнику жесткий ультиматум.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нетаньяху Соединенные Штаты Америки Израиль Дональд Трамп
Новости
Я буду баллотироваться в президенты в случае проведения выборов во время войны, - Зеленский
Я буду баллотироваться в президенты в случае проведения выборов во время войны, - Зеленский
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов